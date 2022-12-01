出過山下智久松本潤　日本明星中學逼拍拖女生退學挨告　判決出爐

日本東京私立「堀越高校」因為有學生違反校規私下談戀愛，要求當事人「自願退學」；女學生在退學後以「校規禁止男女戀愛是違法的」為由向校方提告求償704萬日圓（約40萬港元），判決於今（30日）出爐，東京地方法院判定堀越高校應賠償該生98萬日圓（約5.6萬港元）。



位於東京都中野區的「堀越高校」是一所著名的演藝學校，許多明星藝人如松田聖子、三浦春馬、山田涼介、山下智久、松本潤等人都是校友，該校可說是日本偶像的搖籃，對粉絲而言甚至是個值得朝聖的觀光勝地；校規也是出了名的嚴格，禁止學生在就學期間談戀愛、約會。

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《朝日新聞》報道，堀越高校一名女高中生因為與同輩談戀愛，違反男女不准交往的校規，2019年11月被校長勸告她「自願退學」，班主任甚至還詢問她是否有與男友發生性行為。

當時她正在讀高三，對校方的決定感到很不服氣，但卻被告知「要是不趕快轉學，就會拿不到畢業學分、上不了大學」她只能趕緊去其他學校上學、報名補習班。

事後，該生對學校提告，表示：「校規一律禁止學生談戀愛、交往，從教育自由的角度來看並不合理，這項規定是無效的。」此外，她認為自己的學業成績並沒有因為戀愛出現嚴重的問題，因此要求她「自願退學」，處分明顯太過嚴重。

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東京地方法院判決今日出爐，法官村田一廣認定學生雖然違反校規談戀愛，但她並不是惡意忤逆校方，而堀越高校勸告該生「自願退學」的手段超過了教育裁量權，因此認定違法，須賠償她98萬日圓（約5.6萬港元）。

不過，法院認為禁止談戀愛的校規是為了讓學生能專心於課業，因此規定本身是合理有效的。

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