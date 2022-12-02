嫌鄰床病人呼吸機太吵　德國婦兩度關掉被控殺人未遂

德國曼海姆市（Mannheim）一名72歲女子住院時，竟然因為嫌隔壁床病友的「呼吸機」聲太吵，兩度關閉對方的呼吸器設備，導致對方差點無法活命，幸好緊急情況及時被醫護人員發現，因涉嫌殺人未遂罪被捕。



事件上月29日發生在德國西南部城市曼海姆市一間醫院，檢察官表示，這名72歲女子因為嫌隔壁病床79歲女子的呼吸機聲音太吵，讓她無法好好睡覺，竟然擅自關閉對方用來維持生命的呼吸器設備。

醫護人員發現緊急情況後，立即幫79歲女病人進行急救，並告誡72歲女病人千萬不能關閉呼吸器。

沒想到一段時間後，女子又偷偷再次把呼吸器關閉。

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警方和檢察官1日在聲明中表示，雖然79歲女病人後來沒有生命危險，但目前仍在加護病房接受治療。

由於72歲被告身體已逐漸恢復健康，故依殺人未遂罪將她逮捕入獄。

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