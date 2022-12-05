哈里梅根Netflix紀錄片是非多　英媒：涉未經許可帶攝影師入王宮

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）為Netflix拍攝的紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan）12月1日發布預告片後，英媒12月2日報道，其中一幕顯示他們2020年曾在未經英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）同意下，帶攝影師入白金漢宮拍攝。



《哈里王子與梅根》的預告片約長一分鐘，它展示哈里王子夫婦的多張親密合照。在影片的約第21秒處，展示一張哈里與梅根背對鏡頭、手牽手走向一道門的照片，有兩名工作人員為他們開門。這張照片疑似是在白金漢宮拍攝。

哈里王子與梅根：圖為Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》2022年12月1日發布的預告片截圖，圖中顯示的畫面疑似是英國哈里王子與妻子梅根在白金漢宮拍攝。（Netflix YouTube）

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英國《每日電訊報》（The Telegraph）12月2日稱，照片於2020年3月在白金漢宮拍攝，而哈里王子與梅根事前沒取得英女王的許可，就帶攝影師入白金漢宮，這違反王室規定。

報道指，有人就哈里和梅根的行為提出書面投訴。

根據王室收藏基金會（Royal Collection Trust）的規定，王室嚴格地禁止在白金漢宮謁見廳內拍照和錄影的行為，而若有人希望基於商業目的在宮內拍攝或錄影，須先取得君主的許可。

▼以下為Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》的預告片：