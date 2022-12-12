美軍B-21戰機橫空出世「隱形」能力升級　分析：援台不需附近基地

轟炸機B-21「突擊者」於12月3日公開亮相，是美國近30年來公開的首款新型戰略轟炸機，旨在因應中國大陸軍力崛起對美方造成的戰略挑戰。港媒12月11日引述分析家報道，由於B-21「橫空出世」，美國不再需要鄰近台灣的基地，就能在兩岸開戰時馳援台灣。此一改變將在亞太地區帶來巨大衝擊。



歷經多年秘密研發，美國在加州空軍基地揭開B-21的神秘面紗。從其起落架看來，B-21似乎比美國空軍另一款戰略轟炸機Ｂ-2「幽靈」要小。

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坎培拉智庫澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維斯表示，B-21是小一點，但別忘了自1980年代起，武器技術已與時俱進。最重要的是它能在不被敵方偵測下，滲透大陸和俄羅斯「反介入／區域拒止」網絡的能力，得以發射更多先進武器。

美國智庫蘭德公司高級分析師何天睦亦指出，B-21將對亞太地區帶來巨大影響。在因應該地區爆發戰鬥的突發狀況時，B-21將提供美國更大彈性，例如美國不再需要一座靠近台灣的基地，才能派美軍轟炸機馳援台灣。

何天睦還說，B-21也能和其他軍機協調作戰，遂行情蒐、監偵與支援，成為一個多功能又極具價值的平台，有助提升美國在亞太戰區的嚇阻力。惟昂貴造價是Ｂ-21的軟肋，這將限制五角大廈的採購數量。

戴維斯則提到，中國大陸軍機還沒到第六代，其已知研發中的轟-20新型轟炸機，「較接近（Ｂ-2性能提升後）的Ｂ-2A」。儘管B-21將對大陸防空系統造成挑戰，何天睦等分析師認為，解放軍長程飛彈可能有助縮短大陸對美國的不利差距。不過，由於中國大陸長程飛彈數量不夠多，因此其東風-26中程彈道飛彈可能提供類似的長程戰略攻擊任務。

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