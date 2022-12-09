護國神山移了？　台積電工程師舉家赴美

美國一面賣武器給台灣一面把台積電工程師吸引到美國，中美與兩岸地緣政治風險對誰都沒好處，但台灣尤為艱難。



作者：聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編韓詠紅

台灣人奉為「護國神山」的台積電當地時間星期二（12月6日），在美國亞利桑那州鳳凰城，為新廠舉行裝機典禮。

到場的嘉賓可謂星光熠熠，除了美國總統拜登親臨現場外，蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）、全球最領先光刻機制造商ASML總裁温彼得（Peter Wennink）、英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳、超微半導體（AMD）董事長蘇姿豐等大佬齊聚一堂，台積電可說一時風光無兩。

將台積電的先進製程引入美國，補上了美國半導體產業鏈上最需要補足的製造這一環，這是拜登政府的勝利，無怪乎他喜上眉梢地宣佈「美國的製造業回來了！」當天到場的庫克、蘇姿豐和英偉達則公開承諾，將成為台積電美國廠的晶片（也稱晶片）買家。

12月6日，美國總統拜登視察台積電於亞利桑那州晶圓廠的廠址。（Reuters）

台積電創辦人張忠謀曾稱，在美國製造晶片的成本比在台灣高出50%，這勢必會傳導到台積電美國產晶片的出廠價格，拜登政府提供的補貼能抵消多少，蘋果等買家又願意承擔多高的價差，外界都在觀望。不過，中美爭霸，全球進入地緣政治劇烈角力的時代，對供應鏈安全的考慮壓倒對成本與經濟效益考慮，這一點，政界與商界大佬內心都十分清楚。

91歲張忠謀在致辭時就一針見血地指出，「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。許多人仍希望它會回來，但我不認為它將回來。」這段話裏不見新廠上機的喜悦，反倒像是在現實面前的無奈吶喊。

2020年，台積電在美國政府的敦促下，宣佈在亞利桑那州投資設廠，原計劃投資120億美元（162億新元），月產兩萬片5納米晶片，如今已升級為生產4納米晶片。在星期二慶典舉行前，台積電更加碼宣佈，將投資額增加逾三倍到400億美元，並將投建第二座晶圓廠，引入全球最先進的3納米制程。預計到2026年，台積電在亞利桑那州的兩座晶圓廠將年產60萬片。

在海峽兩岸，對「台積電變成美積電」「台灣被掏空」的批評密集起來，可以說罵聲一片。

其實，去年已有學者和評論人警告「台灣被掏空」，近期隨着更具體的訊息浮出水面，這個畫面變得更為逼真。台灣《商業周刊》上個月獨家報道，記者在11月1日目擊台積電工程師攜家帶眷近300人，搭乘包機舉家赴美，有家庭還帶着寵物狗，恐怕不準備回來了。接下來預計還會有六架包機，共千名台積電工程師將移居美國。據台媒爆料，台籍工程師的待遇和福利不及美籍工程師，這意味着台籍工程師到了美國後，將很容易就被台積電的競爭對手挖角。

12月6日，美國總統拜登視察台積電於亞利桑那州晶圓廠的廠址。（Reuters）

台積電多年來也在世界許多地方設廠，但都未見工程師大舉搬遷的場景，如今的架勢是要將整個生態系統都複製到美國。再者，台積電3納米製程和2納米製程已確定會在台灣的台南市和新竹市生產，但是後續的最先進製程究竟是會繼續落地台灣還是美國？這些成了未知數。

從商業角度看，台積電赴美建廠，未嘗不是分散投資風險的明智之舉。巴菲特今年大舉押注台積電，顯然就是看好其前景。因此，要批評「台積電變成美積電」恐怕有些過頭，但「台灣人才被掏空」卻不是無的放矢。

台積電工程師赴美只是較顯性的問題，台灣需要擔憂的，還不只是工程師的流失。

台灣評論人陳鳳馨不久前就在評論節目中透露，她一名事業有成的企業家朋友向她坦露，某國政府主動找上門，歡迎他舉家移民，還保證其子女教育費比照當地人標準，末了還請他介紹其他優秀的台灣人才一起考慮移民。

台積電：FILE PHOTO: The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) is seen at its headquarters in Hsinchu, northern Taiwan, November 19, 2015. REUTERS/Pichi Chuang/File Photo/File Photo

陳鳳馨沒有透露故事所涉的是哪個國家或地區，只強調不是美國、新加坡、中國大陸或香港。她引述朋友憂心忡忡地說，基於地緣政治的緊張，台灣人才被挖角的情況日益嚴重，有點像慢性失血。她特別指出，所有已開發國家都面對人口老齡化問題，大家都在搶人才；但因橫亙在兩岸之間的不確定，台灣面臨的人才流失壓力尤為嚴峻。

這的確值得台灣擔憂。中美關係緊張與兩岸關係風險，不止迫使台積電將製造基地分散到美國，使外資重新評估台灣，還會導致台灣人才外流，如陳鳳馨形容的「慢性失血」，其中部分移民可能是靜悄悄的。

這些情況中國大陸不會看不到，但它對北京追求的統一是有利還是有弊？答案是前者。台灣被形容為「地表最危險的地方」，美國一面賣更多武器給台灣，一面把台積電工程師吸引到美國，中美與兩岸地緣政治風險對誰都沒有好處，但台灣的處境尤為艱難。

本文獲聯合早報授權轉載，原題為《台積電工程師舉家赴美》

