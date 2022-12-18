金正日逝世11周年　金正恩疑未謁太陽宮　專家：他或有新計劃

星期六（12月17日）是朝鮮已故領袖金正日逝世11周年，朝鮮高級幹部當天前往錦繡山太陽宮進行參拜活動。韓國媒體稱，由於朝鮮官媒未報道金正日的兒子、現任領導人金正恩出席，金正恩有可能缺席參拜活動。



韓聯社引述朝中社報道，朝鮮勞動黨中央委員會、最高人民會議常任委員會、內閣和軍方幹部都前往錦繡山太陽宮，在金日成和金正日父子銅像前，擺放以金正恩名義獻上的花籃，黨中央委、最高人民會議常委會、內閣和人民軍也獻上花籃。

從朝中社發布的圖片來看，內閣總理金德訓、外長崔善姬、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲和黨中央委員會書記兼中央軍事委員會副委員長朴正天都出席活動。前黨組織指導部第一副部長黃炳誓穿着軍裝出席活動。最高人民會議常委會委員長崔龍海和黨組織書記趙甬元則未現身。金正恩胞妹金與也未有出現

韓聯社指出，雖然今年並不是逢五逢十的特殊年份，但若金正恩在父親祭日未參拜太陽宮，這卻是罕見。金正恩每年都會前往太陽宮參拜金正日。

（編按：鑑於朝鮮官媒未報道金正恩出席的消息，他有可能缺席參拜。雖然今年並不是特殊年份，但他在其父祭日當天未參拜太陽宮，情況實屬罕見，他以往每年都往錦繡山太陽宮參拜。

韓聯社18日引述專家猜測，他15日在平安北道鐵山郡東倉里觀看固體燃料火箭發動機地面試驗後，可能在三池淵市等地停留。金正恩及趙甬元等親信有可能訪問三池淵市白頭山等特定地區斟酌新年施政計劃。

韓國統一研究院朝鮮研究室主任洪珉分析指出，沒發現他因重大問題而無法參拜太陽宮的跡象。

朝鮮12月下旬會召開勞動黨中央委員會全會，領導班子確實需作相關準備。即便如此，他因此而無法參拜太陽宮的做法，引起外界好奇。分析稱，他前往「革命聖地」白頭山籌劃新年佈局的說法相對更有說服力。

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