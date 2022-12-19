卡塔爾世界盃｜日本網民多次豪言慘變「燈神」　承諾「絕不走數」

2022卡塔爾世界盃在12月18日曲終人散，阿根廷隊在美斯（Leo Messi）的帶領下，互射十二碼擊敗上屆冠軍法國，相隔三十六年再度奪得世界盃。而在今屆賽事期間，誰勝誰負成為不少人的討論熱話，更為此發表豪言壯語。日本就有一位網民在Twitter上演「大四喜」，四度「貼中」相反賽果，令他面對沉重代價。



名為「路易十四」（るい(14世)，@B747_300SR）的日本網民在決賽前發文，稱「反正法國好像會贏得世界盃，假如萬一阿根廷勝出，自己就會在下屆世界盃舉行前，到四國88個寺院朝聖。」

不過阿根廷在上半場領先兩球後，其他網民就開始留言，形容他是「燈神」，並叫他可以準備四國之旅。

「祝福」日本出線分組賽

事實上，「路易十四」在這場決賽之前，已經三度「出事」，包括兩度「保祐」日本在分組賽取勝。他先後稱日本擊敗德國及西班牙，就會由山口縣踩單車回東京，以及舉行「一人箱根驛傳」，由東京大手町跑步到箱根蘆之湖，結果日本真的贏波，令他輸得心服口服，日前在Twitter及YouTube分享準備片段。

日本以極低控球擊敗西班牙。（Getty Images）

不過「路易十四」似乎不信邪，在克羅地亞對巴西的八強賽前，再次展示自己的「燈神」威力，指如果克羅地亞勝出，他會2023年到當地旅行。被視為今屆大熱的巴西最終在互射十二碼落敗，為他再添一筆「找數清單」。

克羅地亞眾志成城，淘汰了巴西。（Getty Images）

四年前已有「前科」

至於他豪言山口縣踩單車回東京的原因，與2018年世界盃有關，當時日本硬撼南美洲勁旅哥倫比亞，他揚言日本勝出，就會由東京展開長達過千公里的踩單車到山口縣之旅，今次就是完成回程。

「路易十四」的事迹成為不少傳媒和網民的追蹤對象，而他亦已經承諾「找數」，不過無論如何，他在踩單車和長跑的時候，都要量力而為。