世界盃｜巴西靈媒估中阿根廷決賽硬撼法國　斷言：這國必贏

2022卡塔爾世界盃進入白熱化階段，由阿根廷對決法國的冠軍賽，將在香港時間18日晚間11時開踢，目前兩方預測勝負全都勢均力敵。



一位巴西靈媒就大膽預測，「這國」鐵定會贏。

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據《每日星報》報導，這位36歲的巴西靈媒沙樂美（Athos Salome）聲稱，自己曾料中許多全球重大事件，包括新冠肺炎疫情、英女王去世等等。另外，11月初在世界盃開打前，沙樂美就曾表示，早知道「冠軍賽必是阿根廷對上法國」。

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沙樂美再次透露，「阿根廷將會在決賽中獲勝」，他推算出阿根廷出現數字8，代表完成創造、新週期開始。至於法國的數字則是7，沙樂美解釋7的法則，「宇宙是相互影響的力量組成，因此沒有什麼是一成不變的，再次成為冠軍無意義」，所以沙樂美認為法國註定會輸。

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