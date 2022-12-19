普京晤盧卡申科　克宮：白羅斯是俄羅斯頭號盟友

在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）前往明斯克與白羅斯總統會面之際，俄衛網12月19日引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）是俄羅斯的頭號盟友。



佩斯科夫在回答記者提問時說：「白羅斯是俄羅斯的頭號盟友和夥伴，我們與白羅斯擁有最先進的一體化制度。誰也沒有強迫誰，大家都在採取最符合我們人民利益及我們聯盟國家利益的措施。」

佩斯科夫還稱，有報道稱，俄羅斯總統普京似乎前往明斯克迫使白羅斯參加俄羅斯在烏克蘭的特別行動，這種報道愚蠢並毫無根據。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，明斯克和莫斯科對與歐洲對話持開放態度，他還表示，希望很快將有可能與歐洲國家就安全問題和未來世界秩序展開建設性討論。

盧卡申卡與普京會面時表示：「俄羅斯和白羅斯，就像我們與普京經常說的那樣，對與其它國家，包括歐洲國家進行對話持開放態度。我希望，他們很快就會聽取理性的聲音，我們將就總體安全和未來世界秩序問題進行建設性討論。」

普京與他會談議題包括地區安全和應對挑戰的聯合措施。