普京：俄羅斯在烏克蘭部份地區局面「極其困難」

俄羅斯總統普京12月19日到訪白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯），並同白羅斯總統盧卡申科會晤。普京在會面中指出俄羅斯在烏克蘭部份地區正面臨「極其困難」的局面。



英媒20日報道，普京（Vladimir Putin）19日到訪白羅斯，並同當地總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。二人在記者會上稱讚兩國關係日益密切，又指能從國防及經濟結盟獲益，但幾乎未有提到烏克蘭。

普京表示，由於烏克蘭在能源設施遇襲後呼籲西方國家提供更多武器，俄方在頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱地區的局勢「極其困難」。

普京已下令加強俄羅斯邊防，又指示特勤部門加強社會控制，保障當地烏克蘭人民安全。

普京將作年度總結

俄衛網20日引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）12月19日指，普京本人將作年度總結，他與同事們還將有很多接觸，並指出，本年的主要總結是最終清楚了「不能相信誰」。

拉夫羅夫對記者說：「總統將做年度總結。他還將與外國同事有很多接觸。」

他認為：「主要結論，主要總結是，情況已最終和不可逆轉地表明瞭世界上正在發生什麼，誰試圖在國際舞台上以何種意圖和計劃行動，誰是可談判的，而誰絕不再被信任。」

他還指出，世界上大多數國家不支持美國及其盟友在世界舞台上佔據主導地位的企圖，沒人喜歡這點。