世界盃｜阿根廷逾500萬人上街慶祝後釀衝突　最少8傷13被捕

阿根廷足球隊在世界盃奪冠後，隊長美斯（Lionel Messi）12月20日返國與隊友乘坐開蓬巴士舉行勝利巡遊，有逾500萬人上街迎接他們，但之後部份民眾與警方發生衝突，造成至少8名警員受傷、13人被捕。



在慶祝活動中，美斯與隊友的巴士被現場球迷緊緊包圍，它起初在警察開路下仍能緩緩前進，但最後要停下來。從網上影片可見，多人嘗試從天橋面躍進開蓬巴士上層，有人成功，但有人卻失足，墮入數米下地面的人群。有人向巴士投擲雜物，更有人乘機搶走警車，市面陷入一片混亂。政府派直升機臨時從開蓬巴士接走美斯等人，按原定路線低飛與球迷見面，其後回到阿根廷足總的訓練場地。

在布宜諾斯艾利斯上街慶祝的民眾中，部份人與警員發生衝突，有人向警員投擲石頭和瓶子。英國《每日鏡報》21日稱，初步報告指，事件中有8名警員受傷，13人被捕。

男子慶祝期間墮下亡

報道稱，據布宜諾斯艾利斯警方指，當地一名男子慶祝阿根廷足球隊勝利時，從屋頂墮下死亡。衞生部確認，一名24歲人士因頭部受傷入院，其後不治。

報道引述阿根廷傳媒稱，在慶祝活動期間，布宜諾斯艾利斯聖馬丁廣場（Plaza San Martin）的紀念碑有大理石脫落，它擊中一名5歲男童。男童頭部嚴重受傷、陷入昏迷，目前在醫院深切治療部留醫。

▼阿根廷球迷慶祝國家隊奪世界盃的照片▼