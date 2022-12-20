美斯加時第3球應判無效？ 外媒：「關鍵畫面」顯示阿根廷當時犯規

阿根廷在卡塔爾世界盃決賽對上衛冕軍法國，2:2平手進入加時賽，美斯（Lionel Messi，又譯梅西）梅開二度在門前破網，雖又被麥巴比（Kylian Mbappé，另譯姆巴佩、安巴比）一記12碼罰球追成3:3，終場仍靠着PK大戰捧回冠軍。



但有外媒指出，美斯在加時賽踢進的第3球應該被判無效，因為當時在後備席的阿根廷隊球員顯然興奮到違規。

點圖多角度重溫當時美斯進球情況及外媒曝光的關鍵畫面：

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阿法之戰加時賽上半場雙方無所斬獲，下半場第108分鐘，阿根廷第一波射門被擋下，靠著美斯迅速補射破網，將比數超前為3比2。

但法國媒體《隊報》（L'Equipe）率先披露，VAR畫面清楚可見這顆球通過底線以前，板凳區就有至少2名阿根廷球員興奮到跨過邊線，雙腳完全踏進場內。

《足球法》第3條第9款規定，進球後比賽重新開始之前，主審若發現進球時場上多出額外人員，包括進球球隊的球員、替補球員、被換下的球員、被罰下場的球員或球隊官員，就必須判進球無效，並在多出人員的位置以自由球開球。

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《隊報》指，「當美斯突破洛里斯的撲救，一些情緒激動的阿根廷替補隊員已經在場上準備慶祝，這是嚴格禁止的」，若嚴格執行規定，主裁判應該判美斯這顆進球無效，且應該給法國隊一顆自由球。

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