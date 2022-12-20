慶阿根廷世界盃奪冠　球迷樂極生悲　披國旗騎鐵馬卡車輪活活勒死

阿根廷在本屆世界盃賽拿下冠軍引發大批球迷開心慶祝，然而當地一名22歲男子18日騎車慶祝時，掛在脖子上的阿根廷國旗意外捲到車輪，導致他被勒住窒息，被人發現時已經身亡。



這起不幸事件發生在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）東南部沿海城市布蘭卡港（Bahia Blanca），死者為22歲男子馬謝爾（Sebastian Oscar Maciel），騎著Honda XR機車的他在慶祝阿根廷奪得冠軍時不慎發生車禍，摔車後當場身亡。

點擊放大看看阿根廷球迷慶祝世界盃奪冠盛況：

+ 19

警方表示，馬謝爾被人發現時已經死亡，脖子上還緊緊纏著一條阿根廷國旗，疑似是因為國旗不小心卡到車輪，才會導致他被勒死，「調查仍在進行中，但初步判斷死因是因為窒息」。

阿根廷在本屆世界盃冠軍賽中擊敗法國，引發超過100多萬阿根廷民眾聚集在首都代表性地標布宜諾斯艾利斯方尖碑狂歡慶祝，西班牙巴塞隆拿凱旋門也有超過上萬民眾齊聚慶祝。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】