世界盃｜阿根廷400萬人迎接英雄險象環生　美斯等人由直升機救走

卡塔爾世界盃2022由阿根廷贏得冠軍後，隊長美斯（Lionel Messi）12月20日率一眾職球員乘坐開蓬巴士，在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進行勝利巡遊，惟約400萬民眾將附近街道擠得水洩不通，加上球迷製造混亂，逼使當局臨時以直升機接走他們，改以直升機巡遊。



傳媒估計，布宜諾斯利斯有400萬人上街迎接奪冠英雄。（路透社）

美斯等一眾奪冠英雄原定乘坐開蓬巴士，在上層一面揮舞國旗和唱歌，一面與民眾揮手，浩浩蕩蕩前往布宜諾斯艾利斯的地標方尖碑（Obelisco），讓民眾一睹他們的風采，但從高空圖片可見，市中心一帶變成一片滴水不漏的藍白海。球迷當看見巴士駛近，即蜂擁而上緊緊包圍，起初在警察開路下仍能緩緩前進，但最後仍要停下來。

除了路面太擠擁，部份過份興奮的球迷亦構成危險。從網上影片可見，多人嘗試從天橋面躍進開蓬巴士上層，有人成功，但有人卻失足，墮入數米下地面的人群。此外，有人向巴士投擲雜物，更有人乘機搶走警車，市面陷入一片混亂。

有球迷從橋面躍下巴士，失足墮向地面。

當局其後改變計劃，派直升機臨時從開蓬巴士接走美斯等人，按原定路線低飛與球迷見面，繼續與球迷盡興，其後回到阿根廷足總的訓練場地。

球員離開巴士改乘直升機。