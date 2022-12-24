英國王室｜梅根不懂行屈膝禮？網友：十年前劇集已有「完美表現」

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）的紀錄片《哈里王子與梅根》，近日在Netflix上線，引發外界關注。梅根於紀錄片中指出，她於2016年首次與女王見面時，對「屈膝禮」相當陌生、做完後「不知道自己在幹嘛」，並在鏡頭前模仿了誇張的屈膝禮。



她過去接受美國名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，也表示不知道什麼是屈膝禮。近日卻有網友分享梅根10多年前演出影集時的畫面，稱她當時就已經做出完美的屈膝禮，引發網友怒轟她「說謊成性」。

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美媒《PAGE SIX》報導，在第2集的《哈里王子與梅根》中，當2人提到梅根於2016年首度見女王的情景時，梅根表示，她事先不知道要與女王見面，當哈里詢問「妳知道該如何行屈膝禮吧？」後，她還以為對方在開玩笑，但她隨後意會過來這是一件大事，讓她感覺彷彿身處「中世紀」。哈里也表示，要跟外人解釋必須對自己的祖母行禮並不容易，尤其是跟美國人，這很奇怪。

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說到後來，梅根還在鏡頭前比出一個動作誇張的屈膝禮，說著「很榮幸見到您，女王陛下」，稱她最初向女王行禮後「根本不知道自己在幹嘛」，一旁的哈里的表情則有些尷尬。這一幕也遭到觀眾批評，認為梅根不尊重已故女王。

一名王室迷近日在IG分享梅根於2010年至2011年間拍攝的影集《金裝律師》的片段。她指出梅根雖然過去對奧花雲費聲稱，不知道屈膝禮是什麼，但她在遇到哈里前，其實就能做出完美的屈膝禮，並質疑她在紀錄片中，提及對女王行屈膝禮的事件時，根本是在嘲弄已故女王。許多網友看到該影片後也怒轟「她愛說謊到病態的程度」、「讓人難以置信」、「她真的一直騙人」。

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