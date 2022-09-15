梅根因1張照片鬧爆　連身裙「神秘摺痕」被質疑為節目偷錄音

英國威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Kate Middleton）、哈里王子（Prince Harry，另譯哈利王子）和夫人梅根（Meghan Markle）10日同框現身溫莎堡，但梅根當天被捕捉到的照片如今掀起網路議論，因為她的腰間有個神秘方形摺痕，遭質疑是攜帶錄音設備，為真人騷收集素材。



Page Six報道，當時梅根與威廉、哈里、凱特共同來到溫莎堡外，觀看獻給英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）的鮮花，並與在場者互動致意。但也是在此時，梅根腰際間的神秘方形摺痕也成為外界關注焦點。

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有人猜測，梅根當時戴着麥克風錄音設備，甚至推測她有可能是在為真人騷收集素材，「梅根戴著麥克風，是把女王的死用在她的Netflix真人騷上？」、「我不敢相信她居然在錄這個，邪惡又惡毒的女人，希望英王查理斯三世（Charles III，又譯作查爾斯三世）已經告訴哈里別讓梅根參加葬禮」。

但也有人指出，此種猜測並不恰當，且很有可能不是事實。也有人說，梅根身上的方形摺痕看起來很像是24小時血糖監測儀，這類型的儀器通常都是這種形狀，且40多歲懷孕的女性通常在接下來幾年會遇到低血糖的狀況。

另外，一名與梅根周邊的消息人士13日更向Page Six透露，這項指控根本毫無根據，「這太荒唐，實際上也傷害到她，她那時身上當然沒有戴麥克風」。梅根的發言人並未立即做出回應。

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