坐冤獄29年　美國悲情男獲釋不足2年遭槍殺

美國62歲男子威廉姆斯（Christopher Williams）過去因謀殺罪成被判死刑，坐牢長達29年後，至2021年成功翻案獲釋，豈料在重獲自由不足兩年後，他12月16日出席朋友喪禮時遭一名槍手擊斃。



威廉姆斯1989年時捲入兩宗殺人案，有兩名男子作證指威廉姆斯與殺人案相關，最後他罪成，被判死刑。

過去在獄中時的威廉姆斯，他因冤案而坐牢29年（Philadelphia District Attorney's Office）

威廉姆斯一直主張自己無罪，至2011年終迎來轉機，其中一名證人撤回自己的供詞，檢察部門又發現當年審訊期間，不少有利威廉姆斯的證據遭扣起，然後專家也在調查後稱，當年兩名作證男子的供詞與現場環境證據存在矛盾。爭拗多年後，威廉姆斯終在2021年2月獲釋，結束長達29年的鐵窗生涯。

重獲自由後，威廉姆斯當上木匠，並希望日後開設自己的建築公司，可招聘其他曾坐牢者。同時他又入稟控告費城（Philadelphia）市政府、警察部門與檢察部門，希望為坐冤獄的自己爭取公義。但這一切最後在12月16日終結，威廉姆斯在當天遭槍殺。

威廉姆斯16日下午出席朋友的喪禮，豈料有一名槍手在現場開槍，威廉姆斯頭部中槍，他在送醫後不治。警方仍在尋找兇徒，目前未作出拘捕行動。