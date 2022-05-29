【經典智力題】燒一條繩要1小時　如何用3條繩計到1小時15分鐘？

世界經典智力題及答案公布，不看答案你能答對幾題？



第一題：猜牌問題——S 先生、P先生、Q先生他們知道桌子的抽屜裡有16張撲克牌：紅心A、Q、4、葵扇J、8、4、2、7、3、桃花K、Q、5、4、6、階磚A、5。約翰教授從這16張牌中挑出一張牌來，並把這張牌的點數告訴 P先生，把這張牌的花色告訴Q先生。這時，約翰教授問P先生和Q 先生：你們能從已知的點數或花色中推知這張牌是什麼牌嗎？ 於是，S先生聽到如下的對話：

P先生：我不知道這張牌。Q先生：我知道你不知道這張牌。P先生：現在我知道這張牌了。Q先生：我也知道了。聽罷以上的對話，S先生想了一想之後，就正確地推出這張牌是什麼牌。請問：這張牌是什麼牌？

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第二題：燃繩問題——燒一根不均勻的繩，從頭燒到尾總共需要1個小時。現在有若干條材質相同的繩子，問如何用燒繩的方法來計時一個小時十五分鐘呢？

第三題：乒乓球問題——假設排列著100個乒乓球，由兩個人輪流拿球裝入口袋，能拿到第100個乒乓球的人為勝利者。條件是：每次拿球者至少要拿1個，但最多不能超過5個，問：如果你是最先拿球的人，你該拿幾個？以後怎麼拿就能保證你能得到第100個乒乓球？

第四題：分割金條——你讓工人為你工作7天，給工人的回報是一根金條。金條平分成相連的7段，你必須在每天結束時給他們一段金條，如果只許你兩次把金條弄斷，你如何給你的工人付費？

第五題：難題——此人明明知道店裡只有兩個舀酒的勺子，分別能舀7兩和11兩酒，卻硬要老闆娘賣給他2兩酒。聰明的老闆娘毫不含糊，用這兩個勺子在酒缸裡舀酒，並倒來倒去，居然量出了2兩酒，聰明的你能做到嗎？

第六題：國王與預言家——在臨上刑場前，國王對預言家說：「你不是很會預言嗎？你怎麼不能預言到你今天要被處死呢？我給你一個機會，你可以預言一下今天我將如何處死你。你如果預言對了，我就讓你服毒死；否則，我就絞死你。」但是聰明的預言家的回答，使得國王無論如何也無法將他處死。請問，他是如何預言的？

第七題：奇怪的村莊——某地有兩個奇怪的村莊，張莊的人在星期一、三、五說謊，李村的人在星期二、四、六說謊。在其他日子他們說實話。一天，外地的王從明來到這裡，見到兩個人，分別向他們提出關於日期的題。兩個人都說：「前天是我說謊的日子。」如果被問的兩個人分別來自張莊和李村，那麼這一天是星期幾？

第八題：誰偷了船長的戒指——英國貨船「伊麗莎白」號，首次遠航日本。清晨，貨船進人日本領海，船長大衛剛起床便去佈置進港事宜，將一枚鑽石戒指遺忘在船長室裡。15分鐘以後，他回到船長室時，發現那枚戒指不見了。船長立即把當時正在值班的大副、水手、旗手和廚師找來盤問，然而這幾名船員都否認進過船長室。各人都聲稱自己當時不在現場。大副：「我因為摔壞了眼鏡，回到房間裡去換了一副，當時我肯定在自己的房間裡。」水手：「當時我正忙著打撈救生圈。」旗手：「我把旗掛倒了，當時我正在把旗子重新掛好。」廚師：「當時我正修理電冰箱。」「難道戒指飛了？」平時便愛好偵探故事的大衛根據他們各自的陳述和相互作證的情況，略一思索，便找出了說謊者。事實證明，這個說謊者就是罪犯！

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【答案揭曉】第一題答案：階磚5。P第一句表明點數為A、Q、5、4其中一種，Q第一句表明花色為紅心或階磚，P第二句表明不是A，Q第二句表明只能是階磚5。

第二題答案：取3根繩。先將第一根的兩頭都點燃，同時將第二根的某一頭點燃。（t=0）待第一根燒盡，點燃第二根的另一頭。 （t=30min）待第二根燒盡，點燃第三根的兩頭。 （t=45min）待第三根燒盡，t=75min。

第三題答案：先拿4個。然後對方如果拿1到5個我就拿5到1個。於是無論如何剩下的球數為6n，n逐次少1，最後剩6個的時候恰好是我拿完，此時必勝。

第四題答案：把金條分成 1/7、2/7 和 4/7 三份。第1天我就可以給他1/7；第2天我給他2/7，讓他找回我1/7；第3天我就再給他1/7，加上原先的2/7就是3/7；第4天我給他那塊4/7，讓他找回那兩塊1/7和2/7的金條；第5天，再給他1/7；第6天和第2天一樣；第7天給他找回的那個1/7。

第五題答案：將7裝滿，倒入11，再裝滿，倒滿11，此時7中剩3。將11倒空，7中3倒入11，再裝滿7倒入11，此時11中有10。將7再次裝滿，倒滿11，此時7中剩6。將11再次倒空，7中6倒入11。將7再次裝滿，倒滿11，此時7中剩2。

第六題答案：「國王，你會絞死我。」如果他預言的對，那麼按照國王的說法就該讓他服毒，但這結果又說明他的預言是錯的。如果他預言錯了，那麼按照國王的說法就該絞死他，但這又說明他的預言是對的。所以無論如何，國王都無法處死這個聰明的預言家了！

第七題答案：星期一。張莊的人只有在星期日、星期一那樣說，李莊的人只有在星期一、星期二那樣說，因此這一天是星期一。

第八題答案：旗手。旗手說：「我把旗掛倒了，當時我正在把旗子重新插好。」而英國的國旗是一個米字，哪有什麼倒不倒的？正背面都一個樣，所以不可能有把旗掛倒了這一說。

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