韓軍就未能擊落朝鮮無人機致歉　尹錫悅下令建新部隊應對

朝鮮12月26日上午10時25分派出多架無人機侵犯韓國領空，其中1架無人機接近首爾。韓國軍方向朝鮮無人機發射100多枚炮彈，仍未能將其擊落。韓軍27日就未能擊落無人機致歉。韓國總統尹錫悅27日下令盡快創建無人機部隊來應對朝鮮無人機。



韓聯社網站27日稱，韓國聯合參謀本部作戰本部長姜信哲27日表示，韓軍26日探測和追蹤朝鮮無人機，但未能擊落它們，軍方對此感到抱歉。他稱韓軍戰略武器足以應對能對韓國構成實質威脅的敵軍攻擊型無人機，但朝鮮的偵察無人機較小、機長不到3米，韓軍在探測和打擊此類小型武器方面，面臨一定限制。

姜信哲說，軍方將檢查各級部隊探測、打擊裝備的運用情況，確保探測設備能在第一時間發揮作用，並定期實施綜合聯合防空訓練，以有效應對無人機。他指軍方會早日組建具備綜合能力的無人機部隊。

尹錫悅27日稱，朝鮮無人機越境一事，證明過去幾年來，韓軍的防衛狀態和訓練非常不足，他下令盡快創建韓國無人機部隊。

他表示，政府此前已在計劃創建無人機部隊，以監視和偵察朝鮮的主要軍事設施。他指韓國會盡可能提早創建無人機部隊，令無人機隱形化、加強偵察能力。他指在2023年的戰力預算中，針對這類軍用無人機挑釁的預算被削減50%，他將再次說服國會增加預算。