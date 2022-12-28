內地開關｜中國斥西方媒體炒作：疫情發展可控中　將贏得最終勝利

中國外交部發言人汪文斌12月28日稱，個別西方媒體刻意炒作甚至歪曲中國疫情防控政策調整。他指目前中國疫情形勢發展總體在預期和可控之中，北京已最先渡過疫情高峰，又稱中國必將贏得抗擊疫情的最終勝利。



在28日的外交部例行記者會上，有記者提問指近期個別西方媒體聲稱中國抗疫失敗，汪文斌回應指，有關論調是充滿偏見的炒作抹黑和別有用心的政治操弄，既經不起事實推敲，更與真相背道而馳，國際社會對此看得很清楚，不會被他們帶節奏。

他指中國已頂住一輪又一輪新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎） 疫情衝擊，有效扛過病毒最猖獗的艱難時期。

中國新冠肺炎疫情：圖為2022年12月17日鏡頭下中國北京市海淀區田村路街道新冠疫苗臨時接種點，醫護人員為一名老人接種鼻噴第二劑次加強針。（新華社）

他表示，個別西方媒體對它們所屬國家經歷的諸多防疫亂象和付出的沈重代價避而不談，這完全是雙重標準，嚴重違背新聞職業道德。

他稱事實是，疫情爆發3年來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，調集一切資源、全力保護每個中國人的生命安全和身體健康。他說從全球範圍看，中國的重症率、死亡率都是最低的。

他指世界各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策「換擋」也不例外。他稱目前中國疫情形勢發展總體在預期和可控之中，北京已最先渡過疫情高峰，生產生活正逐步恢復正常，對於其他省市可能迎來的疫情高峰，中方相關部門也有科學評估，進行必要準備，有充分信心確保調整轉段平穩有序推進。

汪文斌表示，中方相信，有以中國國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導，有14億多中國人民眾志成城，有日益強大的綜合國力堅實支撐，中國必將贏得抗擊疫情的最終勝利。