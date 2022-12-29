內地開關｜媒體：英國今決定是否對中國客設限　或要求入境先檢測

英國交通部和內政部官員星期四（12月29日）將考慮是否應效仿美國和其他國家，對中國入境旅客實施限制措施。（編按：自從中國26日宣布有序恢復讓民眾出國後，不同的國家有不同的回應，看來英國是屬於「謹慎迎客」那一類。）



據英國《每日電訊報》報道，英國運輸部、內政部及衞生及社會關懷部預計今日內決定英國是否跟隨美國及意大利的政策、考慮是否對來自中國6個直飛航班的入境者實施額外防疫措施，要求中國旅客入境時進行檢測。

旅遊諮詢公司The PC Agency行政總裁查理斯（Paul Charles）說，英國政府在疫情初期沒有第一時間採取防範措施，避免病毒通過中國航班被帶進英國，遭受批評。他說，英國政府如今「不可避免」要採取行動。

查爾斯說：「政府已經從最初的疫情中吸取教訓。其中一個教訓是，他們在這種限制方面的工作須更加謹慎。你不能讓意大利和美國做一件事，而其他國家不效仿。"

隨着中國冠病染疫人數飆升，全球對中國冠病疫情的擔憂升級。美國聯邦衛生官員星期三（28日）說，不論旅客的國籍或疫苗接種狀態如何，任何來自中國或出發前10天內曾經到過中國的旅客都必須提供核酸或抗原陰性證明。意大利衞生部長同日也宣佈對所有來自中國的旅行者進行強制檢測。

英國首相的發言人星期三早些時候說，限制措施 「不是我們正在考慮的事情」，但美國和意大利的舉動可能會引發雪球效應，因為歐洲正在採取類似的預防措施。

中國外交部較早前表明，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

本文獲《聯合早報》授權轉載

