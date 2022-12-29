內地開關｜比利時旅遊勝地市長示警　澳洲：不改中國旅客入境要求

中國宣布解除出入境限制，預料將有大量中國遊客出國。比利時旅遊勝地布魯日（Bruges）市長德福（Dirk De fauw）12月28日呼籲讓中國遊客進行新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）的篩檢或強制接種疫苗。澳洲則稱不會改變對中國旅客的入境規定。



德福28日告訴比利時通訊社（Belga）：「（中國）感染率仍非常高。我認為我們必須透過疫苗接種證明或篩檢來開展（防範）工作。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）29日出席美國全國廣播公司（NBC）節目《今天》（Today）時稱：「我們的旅行建議在這個時刻沒有改變，但我們將繼續監測世界各地情況，正如我們已做的那樣，並在適當時候更新我們的建議」。

日本12月27日宣布30日起從中國大陸入境者須接受檢測後，意大利要求所有從中國入境者接受強制檢測，美國也要求中國旅客提交2天內陰性檢測證明。

菲律賓稱應「非常謹慎地」接待中國旅客和可能要求中國旅客檢測，韓國說正關注中國疫情導致新冠病毒變異可能。新加坡、德國和澳洲則未有計劃改變應對中國旅客措施。