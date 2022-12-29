內地開關｜馬來西亞將要求入境中國遊客出示檢測陰性證明

中國宣布開放邊境後，馬來西亞衞生部預料星期四（12月29日）將宣布中國遊客入境時的新防疫管制措施，包括要求來自中國的遊客出發前必須檢測新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎），檢測結果呈陰者才能入境。這讓馬來西亞成為本區域最新一個加強對中國入境者防疫管制的國家。



衞生部副部長魯卡尼斯曼星期四告訴《星洲日報》：「衞生部長扎麗哈稍後將發文告宣布。……（中國遊客）出發前檢測將是（入境）條件之一。」

魯卡尼斯曼透露，扎麗哈與馬來西亞衞生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）及衞生部相關團隊已經開會討論此事。諾希山也向《星洲日報》證實，扎麗哈即將宣布中國遊客入境馬來西亞的防疫需求。

中國已經宣布1月8日起讓公民有序恢復出境旅遊，馬來西亞預料明年農曆新年將迎來中國遊客。馬來西亞政府歡迎中國遊客之際，在冠病防疫工作也絲毫不敢掉以輕心。

諾希山星期二（27日）宣布，為了降低境外輸入冠病病例的風險，當局將實施六項新措施，嚴防所有類似Delta變異株的入侵，以免造成馬來西亞新增病例和死亡人數攀升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

