內地開關｜泰國料遊客暴增　酒店機場欠人手　考驗醫療系統

中國宣布自2023年1月8日起入境免隔離，其作為泰國第一大旅客來源國，讓業者紛紛叫好，認為將有助提振觀光與經濟；不過，接下來的農曆新年，泰國預計將迎來50萬旅客，隨之而來的人潮與醫療量能問題，恐對當局構成考驗。



中國遊客愛泰國 泰年度遊客目標上修

中國表示將有序恢復公民出境旅遊，而泰國一直是中國民眾最喜愛的旅遊目的地之一，2019年來泰的4000萬遊客中，由中國前來者佔了25%。泰國旅遊局（TAT）局長育他沙（Yuthasak Supasorn）表示，此政策將使其2023年外國遊客目標量，由2000萬提升為2500萬。

整整3年無法出國旅遊的中國人，可能會展開報復式旅遊。邊境鬆綁消息發布後15分鐘，北京在線旅遊平台「去哪兒」機票搜索量增加7倍，以泰國最受歡迎，其次是日本和韓國。

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TAT：避免另一波疫情為重點

育他沙表示，TAT及私部門28日召開會議討論因應對策，包括醫療系統問題，將彙整意見提交公共衛生部評估，確保準備就緒。他強調，重點不是有多少中國人前來，而是要讓泰國避免另一波疫情，保障國人安全。

芭達雅憂人潮壓力 酒店緊急增進人手

芭達雅媒體報道，中國遊客湧入將對該地帶來壓力，諸如遊客回中國時需要PCR檢測，但在泰國此服務通常由大醫院提供，所費不貲還要提前預約，如何執行有待觀察。此外，芭達雅已有酒店緊急增聘人手，但部份主要道路仍在整理維修，尚難以負荷大量的旅遊巴士。

泰國旅遊協會主席席席德瓦（Sisdivachr Cheewarattanaporn）指出，首要任務應該是增加航班。酒店協會則表示，復甦應該是漸進式的，且取決於許多因素，目前酒店業仍有勞力短缺，亟待恢復。

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機場加緊準備 航空公司整裝待發

另一方面，機場也在加緊腳步準備，若地勤量能不足，將導致航班延誤。泰國獅子航空（Thai Lion Air）說，航班營運至少需要1個月前的通知，尚無法承諾可承受量與能力；泰國亞航則強調，只要中國當局開放，將立刻擴大相關服務，可能趕得上農曆春節假期。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】