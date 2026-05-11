日本傳奇占星女王病逝　曾為選美冠軍　自揭當老鴇逼妓女打冰毒

日本知名占星師細木數子2021年11月10日被養女細木香證實，她於11月8日因呼吸不全離世，享壽83歲。細木數子不只擅長占星術，同時也靠着毒舌活躍於螢光幕前，紅極一時，可以說是「日版國師」。回顧她傳奇的一生，在年過半百前做盡各種荒唐事，在戰後的混亂時代靠着美色生存，後半生則是靠着占星重新登上高峰。



編按：Netflix 2026年4月27日推出劇集《地獄占星師》，改編自細木數子從17到66歲這段複雜而充滿爭議的人生。



細木數子的父親熟識黑白兩道，母親開妓院，兄弟姊妹也都涉及黑幫，姊姊是黑道大哥的女人，弟弟則有詐欺、恐嚇等前科。

而出生於複雜家庭的她16歲當選「澀谷小姐」，17歲就在東京車站開了自己的咖啡廳，20歲開了俱樂部。她也曾在20年前自爆，自己年輕時曾經開妓院，當時為了不讓小姐逃跑，甚至還會在她們身上打冰毒，因此一度引發熱議。

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她正式開創占星事業是在1980年代，當時細木數子發表了「六星占術」，也讓日本刮起了占星風潮，隨後她靠着伶俐的口才與犀利的毒舌，頻頻上節目，甚至還與偶像瀧澤秀明搭檔合開節目，也逐漸奠定了她在日本占卜界的地位，更被封為「收視女王」，留下許多傳說。不過她本人2008年3月則宣布要專心於本業，因此結束了通告生活。

細木數子雖然曾與相差40歲的日本着名思想家安岡正篤結婚，但膝下無子，因此後來便收養姊姊的女兒細木香作為養女，並將其培養成接班人，此次細木數子逝世消息也是由細木香親自公布。

根據日媒報道，細木7日晚間開始發燒，儘管家人隨伺在側，但仍在隔日病逝。據悉，她生前曾強調自己不想死在醫院，所以最後才在家中走完人生的最後一程。

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