新年｜保加利亞神婆預言2023年5大災難：或會死100萬人

靈媒「盲眼龍婆」Baba Vanga（巴巴萬加）雖早已過世，但「死前預言」911恐攻事件、英國脫歐、俄烏戰爭都成真；如今2023年，盲眼龍婆也預言了，斷言今年5大災難來襲！



根據《每日星報》、《timesnownews》報導，保加利亞預言家「盲眼龍婆」Baba Vanga 預測2023年有5大災難，包括：

盲眼龍婆預測2023年的5大災難（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、地球軌道改變

盲眼龍婆認為，地球軌道2023年以某種方式改變，將帶來毀滅性的後果。若地球距離太陽更近，將面臨輻射增加和溫度大幅升高，若地球離太陽更遠，恐陷入冰河時代。

此外，科學上將有突破，盲眼龍婆指出，2023年科學技術突破，父母將挑選孩子的膚色和外在特徵，像是頭髮、眼睛顏色。

二、百萬人死亡

盲眼龍婆直言，若外星人2023年造訪地球，世界恐怕將籠罩在「一片黑暗」中，數百萬人因此將喪生。

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三、生化武器

盲眼龍婆預測，世界有一大國將在2023年研究生化武器，此實驗將導致數十萬人死亡。

四、太陽海嘯

盲眼龍婆認為，2023年可能有一場規模前所未見的太陽風暴，因太陽釋放能量，形成如海嘯般的巨大沖擊力，向地球發送磁場和輻射，威力可與數十億顆核彈相提並論，導致大規模停電、通訊故障，「黑暗時代」來臨。

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五、核爆炸

盲眼龍婆預言，明年會有一場核電廠會爆炸。此項預測也被外界聯想到是否與俄烏戰爭有關，由於烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲最大外部電力供應廠，如今卻遭到俄軍攻擊破壞，外界臆測此核電廠可能是龍婆預言中的主角。

事實上，龍婆雖已於1996年離世，但死前預言與現實不謀而合，包括911恐攻事件、黛安娜王妃過世、英國脫歐、南亞大海嘯，以及去年（2022）俄羅斯攻打烏克蘭、地震、海嘯及洪水侵襲、水資源短缺，澳洲2022年3月、7月暴雨淹水，義大利去7月爆出已連續100多天沒有降雨，都與預言不謀而合。

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