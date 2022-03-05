準過印度神童！「18年前歌曲」神預言俄烏開戰　唱歌的竟然是他

撰文：TVBS新聞網
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俄羅斯、烏克蘭2月底開戰，死傷已經超過2000人，狀況相當慘烈。面對這場戰爭，印度神童、已故靈媒盲眼龍婆早已預言，不過外界認為台灣也有一名「神人」，那就是天王「周董」周杰倫，18年前神曲早已有徵兆，剛好就是在俄羅斯拍攝，MV多處竟與現況不謀而合，讓網友嚇得朝聖直喊這預言起雞皮疙瘩，「連地點都契合」。

印度神童去（2021）年11月發布影片預測，全球地緣政治將在最近幾個月發生，會有突發狀況，約在2022年3至4月期間爆發，怎料俄羅斯、烏克蘭近日真的開戰。另外，曾精準預言911恐攻事件、英國脫歐的「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）於1979年透露，俄羅斯可能會成為世界的主宰，路途上的一切都會被除掉，沒有人能阻止。

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印度神童、龍婆預測都精準命中，但網友發現最準的竟是天王周杰倫，18年前神曲出土。周董2004年發行專輯《七里香》中個歌曲〈止戰之殤〉，MV取景正是位在俄羅斯海參威，該城市曾歷經戰爭洗禮，正符合歌曲想表達的情境，而MV畫面中也有多處廢棄的建築物、巡邏的直升機，表達反戰思想。

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此外，歌曲多處對上現今俄烏戰爭，像是「戰火弄髒她的淚光，誰在風中吵著吃糖」、「恐懼刻在孩子們臉上，麥田已倒向戰車經過的方向」、「惡夜燃燭光天破息戰亂，殤歌傳千里家鄉平饑荒」、「孩子們眼中的希望 是什麼形狀，是否醒來有麵包當早餐，再喝碗熱湯」、「農夫被燒毀土地跟村莊終於拿起槍」、「刺刀的光被仇恨所擦亮，在遠方野蠻」等，反映了今日現況。

不少網友也到YouTube〈止戰之殤〉歌曲下留言讚嘆，「這不只是藝術了......竟然變現實」、「就是現在，正在發生，而且地點和很契合」、「我整個雞皮疙瘩，為什麼歌詞這麼符合烏克蘭現在的戰火無情」、「根本預言」、「應景的神曲」、「最諷刺的是，當年這首歌曲的MV，正是在俄羅斯拍攝」。

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