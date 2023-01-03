哈里王子回憶錄訪問1月8日播出　稱想父親和哥哥回到身邊

英國哈里王子（Prince Harry）1月2日表示，希望父親和哥哥回到身邊。



路透社報道，哈里接受英國獨立電視台（ITV）訪問時說，他與王室的麻煩關係「從來都無須如此，他們完全沒有表現出和解的意願，我想讓我父親回到身邊，我想讓我哥哥回來」。

哈里與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年3月卸下王室職責後，雙雙奔赴美國，稱要打造新生活，遠離媒體的騷擾。

哈里近期在Netflix系列紀錄片中，猛烈抨擊媒體對他與梅根的關係窮追不捨，指責英國王室未能保護梅根和他母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）。

據英國《星期日泰晤士報》報道，哈里和梅根希望王室在2023年5月之前，為他們遭受的痛苦和傷害「負責」。由於英國國王查理斯三世（King Charles III）即將在2023年5月舉行加冕典禮，因此分析認為，哈里夫婦選擇的道歉日期並非巧合。

查爾斯曾表明，希望為所有家庭成員調解，甚至願意原諒哈里和梅根因拍攝紀錄片而導致王室成員分歧的行為。

ITV說，這次採訪將於1月8日播出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

