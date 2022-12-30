英國王室動盪一年：哈里梅根「全面開戰」　2023年還有兩大戲碼

2022年是英國王室動盪的一年，除了英女王離世、查理斯三世登基外，還有哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）跟王室的衝突進一步浮上枱面，英媒更形容是「全面開戰」。這齣大戲在2023年還會有兩大戲碼——哈里自傳面世與查理斯加冕禮，王室內訌的劇目遠未落幕。



回顧2022年，哈里和梅根與英國王室之間的風波繼續引人注目，直至年底兩人的Netflix紀錄片面世，更是公開揭露與兄長威廉王子（Prince William）之間的不和。以下是哈里、梅根2022年在英國與王室成員之間的互動事件：

罕見返英探親

他們2022年4月15日到荷蘭出席「不可戰勝」運動會（Invictus Games）前，曾短暫停留英國，並與女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）及時任王儲查理斯、即現時的查理斯三世（King Charles III）會面。英國《每日郵報》稱，哈里和查理斯只見面15分鐘、氣氛冷淡，但與英女王相處時，氣氛溫馨。

哈里和梅根 : 圖為2022年6月3日，英國哈里王子和妻子梅根在英國倫敦出席慶祝英女王登基70周年「白金禧」的活動。 （Getty）

英女王登基70周年

哈里和梅根2022年6月帶着兒女返英，參加慶祝英女王登基70周年「白金禧」的活動。

他們2022年6月2日僅從白金漢宮（Buckingham Palace）的窗戶觀看閱兵儀式，沒與履行公職的高級王室成員一起參與馬車遊行及站在白金漢宮陽台上。

他們的女兒莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）2022年6月4日在英國舉行1歲生日派對，但包括英女王和威廉王子（Prince William）夫婦在內的王室高級成員也沒參加。

哈里和梅根2022年6月5日出席感恩禮拜，被指與查理斯及威廉王子分別坐在會場兩端，雙方沒任何公開互動。

▼Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》的照片，請點擊放大觀看：

+ 21

英女王逝世

英女王2022年9月8日在蘇格蘭逝世，享年96歲。在她臨終前，多名王室成員趕往蘇格蘭見她最後一面。英國《太陽報》2022年9月9日引述消息人士稱，查理斯當時致電哈里，指梅根在如此悲傷的時候出現在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）是不適合，因此叫他別帶梅根去見英女王最後一面。

哈里和梅根2022年9月10日罕見地與威廉王子、威廉王子妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）同場。他們在溫莎堡（Windsor Castle）外，與悼念英女王的民眾交談。

他們2022年9月19日一起出席英女王的國葬儀式，梅根流着淚為女王送行，媒體拍到她哭到妝都花了。

哈里和梅根 : 圖為2022年9月19日，英國哈里王子和妻子梅根在溫莎堡出席英女王的葬禮。 （Getty）

Netflix紀錄片矛頭直指威廉

哈里與梅根為Netflix拍攝的紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan）2022年12月8日上映，更被多間英媒形容是「全面開戰」（all-out war）。他們在紀錄片中對英國王室提出大量指控，包括哈里指王室有「卑鄙的勾當」、哈里認為來自傳媒的壓力是導致梅根2020年流產的原因，還有涉及威廉王子的內容，包括哈里直指英國王室「樂於說謊以保護我的哥哥」、又指威廉王子曾向他發火大叫。

梅根在紀錄片中形容他們2017年訂婚時就像一場真人騷，她也說自己曾收到死亡威脅。梅根指王室成員之間的互動很拘謹。

他們更被指未經許可帶攝影師入白金漢宮拍攝紀錄片，兩人因此紀錄片與王室關係緊張。

哈里：英國哈里王子2023年1月10日會出版自傳Spare。圖為2022年12月27日，截取自美國亞馬遜網站的圖片，它是Spare的封面照。（Amazon網站截圖）

2023年兩大事

2023年將發生的兩件大事，或更會令哈里與梅根與英國王室的關係惡化。哈里2023年1月10日會出版自傳Spare。不少英媒認為書名帶有「挑釁」意味。Spare有後備、替補的意思，甚至是閒置、多餘，英媒指相信書名Spare是取自句語the spare to the heir（繼承人的後備），《每日郵報》、《鏡報》等都指書名「挑釁」。

英國廣播公司（BBC）2022年12月26日稱，預料新書內容將包括哈里放棄高級王室成員身份、移居美國的決定背後的完整說明。新書承諾其內容是「不加掩飾、堅定地誠實的」。

查理斯的加冕儀式則會在2023年5月舉行，在此之前的數個月，有關哈里梅根會否獲邀出席、會否獲邀在儀式上向國王宣誓效忠的各類傳言已滿天飛，甚至有指若哈里和梅根與英國王室的關係惡化，查理斯可能會禁止哈里參加他的加冕儀式。