美國女子突把3歲女童推下路軌　母親眼前「臉着地重摔」影片曝光

美國俄勒岡州發生女童墜軌事件，監視器拍到，一名3歲女童和媽媽在月台上等車時，突然被一名女遊民推下鐵軌，嚇得其他民眾立即幫忙救人，女童因為臉著地受到撞擊，導致頭部受傷，臉上還出現一條紅印，驚險畫面在網絡上流傳。



事件上月28日發生在波特蘭市的Gateway Transit Center MAX站，一名3歲女童站在母親身旁時，無端遭到女遊民攻擊，警方後來逮捕32歲女子沃克曼（Brianna Lace Workman）到案。

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影片中可看到，原本坐在座位上的沃克曼，突然站起來，從後方推了女童一把，女童跌倒時臉部先重撞地面，後來才摔到鐵軌上，整個過程約只有5、6秒鐘，其他民眾目睹趕緊爬下月台，幫忙把女童帶回安全處。

當地檢察官表示，女童是以臉朝下方式，墜落在滿是金屬杆與岩石的鐵軌上，事發後她一直覺得頭部很痛，臉上還有明顯紅印。

目前依一級攻擊未遂罪、三級攻擊未遂罪、干擾公共交通、二級妨害治安和危害他人安全罪對沃克曼進行起訴。

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