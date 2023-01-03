IB放榜︱全球120名滿分狀元　逾4成來自新加坡

國際文憑高中課程會考放榜，全球120名考獲45分滿分的考生中，超過4成是新加坡考生。



新加坡考生平均考獲39.48分，高過全球平均的30.91分。

總部在瑞士的國際文憑組織星期二（1月3日）公布2022年國際文憑高中課程（International Baccalaureate，簡稱IB）成績。新加坡有2,276名考生參加去年11月的IB專業文憑課程（Diploma Programme）以及職業教育證書課程（Career- related Programme）考試。

新加坡考生的及格率達98.8%，高於全球的81.66%。

全球有18,174名學生參加考試。新加坡有963名考生考獲40分以上的成績，其中55名學生考獲滿分。

全球有2,033名考生考獲40分以上，其中120人得滿分。單在亞太區，考40分以上的考生有1,791人。

新加坡藝術學院、新加坡體育學校等提供IB課程的學校星期二下午陸續公布成績。藝術學院有164名學生應考，及格率100%。超過半數考獲至少40分，平均得分是39.7分。

體育學校有21名學生應考，約67%考生考獲至少40分，所有考生及格。

本文獲《聯合早報》授權轉載

