哈里新書爆與威廉破裂4內幕 從手足相親到相戈 英媒：回不去了
「我心愛的兄弟與我的死敵。」英國王室哈里王子（Prince Harry）在新書Spare（暫譯後備）內以此形容哥哥威廉王子（Prince William），死敵（archnemesis）一詞尤其受注目。
威廉與哈里曾是好兄弟的代名詞，但從哈里去年底的紀錄片再到最新出版的回憶錄，愈見赤裸地講述兄弟破裂內情，包括在新書內多番提出對威廉的不滿，雖然哈里上周才指「盼父親、哥哥回到身邊」，惟在回憶錄公開後，英媒紛紛指「回不去了」。
在新出版的回憶錄中，哈里談到四個圍繞他與威廉兄弟情的故事：
1. 威廉不滿梅根，曾為此向哈里動粗
在2019年的一次爭執中，威廉批評哈里的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）難搞、粗魯及令人不快（difficult, rude and abrasive），哈里指控這位未來國王向他動粗，書中寫道「他（威廉）抓住我的衣領，扯掉我的項鍊，然後把我打倒在地。」哈里之後倒在一個狗碗上，導致背部受傷。
威廉後來重返「案發現場」向弟弟道歉，並叫哈里不要把此事告訴梅根。
2. 爆料威廉凱特慫恿穿納粹服裝
哈里2005年曾被拍到穿納粹軍服參加友人派對，引起軒然大波，最後要道歉，他在回憶錄爆料指，自己當年曾詢問威廉與其妻子凱特的意見，問他們穿機師制服還是納粹軍服較好，兩人同聲指「納粹軍服」。
哈里於是租下了軍服，他在書中回想稱這是他「人生中最大錯誤之一」。
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3. 不喜歡與弟弟同校
威廉王子、哈里王子過去均入讀貴族學校伊頓公學（Eton College），哈里在書中指，原來威廉並不喜歡哈里入讀自己所在的學校，在哈里入學時，威廉向弟弟稱「你不認識我，Harold（威廉私下叫哈里的稱呼），我也不認識你。」
哈里認為威廉是想「沒有弟弟的負擔，不會打擾他、問他問題，或插足他的社交圈子。」他曾向哥哥稱「不用擔心」、「我會忘記認識你」。
4. 因結婚場地問題不滿
據哈里所指，他籌備與梅根的婚禮時，原考慮在西敏寺（Westminster Abbey）或倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）舉行婚禮，但威廉告訴他不能如此，原因是那是查理斯與戴安娜、威廉凱特的結婚場地。
威廉最後向弟弟建議的場地是一個位於查理斯住所附近的村落教堂，哈里並沒有選擇此地，最終他與梅根2018年5月在溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行婚禮。
兄弟姊妹間有分歧是常見之事，王室不會例外，性格迥異的英女王與妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）過去也被指常有矛盾，但兩人每次最後總能包容對方及和解，且未把爭執細節公開或在傳媒鎂光燈下指摘對方。縱使哈里上周仍稱想父親與哥哥回到身邊，但在新書出版後，更多英媒認為是回不去了。
英國天空新聞（Sky News）記者米斯（Rhiannon Mills）撰文稱，威廉與哈里過去因失去母親的共同經歷，兄弟之間的聯繫鞏固，並隨着兩人關注心理健康方面的工作而蓬勃發展，現在今非昔比，她慨嘆稱「所有的家庭和兄弟姐妹都存在分歧，但從哈里新書泄露的摘錄中可以看出，他和威廉之間的分歧似乎比我們想像的還要深刻和痛苦，而且最終無法和解。」
她指公眾曾多麼喜歡看到兩人在一起，但現在與世界公開分享他們之間的裂痕時，她質疑兩位王子是否還能夠重建信任。
美媒Vanity Fair則引述接近威廉王子的消息人士指，在哈里新書內容流出後，威廉王子大怒。