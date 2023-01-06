哈里新書爆與威廉破裂4內幕　從手足相親到相戈　英媒：回不去了

「我心愛的兄弟與我的死敵。」英國王室哈里王子（Prince Harry）在新書Spare（暫譯後備）內以此形容哥哥威廉王子（Prince William），死敵（archnemesis）一詞尤其受注目。

威廉與哈里曾是好兄弟的代名詞，但從哈里去年底的紀錄片再到最新出版的回憶錄，愈見赤裸地講述兄弟破裂內情，包括在新書內多番提出對威廉的不滿，雖然哈里上周才指「盼父親、哥哥回到身邊」，惟在回憶錄公開後，英媒紛紛指「回不去了」。



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在新出版的回憶錄中，哈里談到四個圍繞他與威廉兄弟情的故事：

1. 威廉不滿梅根，曾為此向哈里動粗

在2019年的一次爭執中，威廉批評哈里的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）難搞、粗魯及令人不快（difficult, rude and abrasive），哈里指控這位未來國王向他動粗，書中寫道「他（威廉）抓住我的衣領，扯掉我的項鍊，然後把我打倒在地。」哈里之後倒在一個狗碗上，導致背部受傷。

威廉後來重返「案發現場」向弟弟道歉，並叫哈里不要把此事告訴梅根。

2. 爆料威廉凱特慫恿穿納粹服裝

哈里2005年曾被拍到穿納粹軍服參加友人派對，引起軒然大波，最後要道歉，他在回憶錄爆料指，自己當年曾詢問威廉與其妻子凱特的意見，問他們穿機師制服還是納粹軍服較好，兩人同聲指「納粹軍服」。

哈里於是租下了軍服，他在書中回想稱這是他「人生中最大錯誤之一」。

【相關圖輯】與梅根無關 哈里新書揭不滿威廉凱特原因：18年前慫恿穿納粹軍服（點圖放大瀏覽）：

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3. 不喜歡與弟弟同校

威廉王子、哈里王子過去均入讀貴族學校伊頓公學（Eton College），哈里在書中指，原來威廉並不喜歡哈里入讀自己所在的學校，在哈里入學時，威廉向弟弟稱「你不認識我，Harold（威廉私下叫哈里的稱呼），我也不認識你。」

哈里認為威廉是想「沒有弟弟的負擔，不會打擾他、問他問題，或插足他的社交圈子。」他曾向哥哥稱「不用擔心」、「我會忘記認識你」。

英國王室：圖為左起凱特王妃、威廉王子、哈里王子及薩塞克斯公爵夫人梅根 在英女王去世後，2022年9月10日在溫莎堡外罕見「合體」，走出閘外與民眾接觸，以及觀看他們留下的鮮花、信件及卡片。英女王伊利沙伯二世2022年9月8日去世，享耆壽96歲。（Reuters）

4. 因結婚場地問題不滿

據哈里所指，他籌備與梅根的婚禮時，原考慮在西敏寺（Westminster Abbey）或倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）舉行婚禮，但威廉告訴他不能如此，原因是那是查理斯與戴安娜、威廉凱特的結婚場地。

威廉最後向弟弟建議的場地是一個位於查理斯住所附近的村落教堂，哈里並沒有選擇此地，最終他與梅根2018年5月在溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行婚禮。

英國王室：圖為2021年9月23日，薩塞克斯公爵夫人梅根及丈夫哈里王子訪問紐約世界貿易中心一號大樓時，向在場人士揮手。（Reuters）

兄弟姊妹間有分歧是常見之事，王室不會例外，性格迥異的英女王與妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）過去也被指常有矛盾，但兩人每次最後總能包容對方及和解，且未把爭執細節公開或在傳媒鎂光燈下指摘對方。縱使哈里上周仍稱想父親與哥哥回到身邊，但在新書出版後，更多英媒認為是回不去了。

英國天空新聞（Sky News）記者米斯（Rhiannon Mills）撰文稱，威廉與哈里過去因失去母親的共同經歷，兄弟之間的聯繫鞏固，並隨着兩人關注心理健康方面的工作而蓬勃發展，現在今非昔比，她慨嘆稱「所有的家庭和兄弟姐妹都存在分歧，但從哈里新書泄露的摘錄中可以看出，他和威廉之間的分歧似乎比我們想像的還要深刻和痛苦，而且最終無法和解。」

她指公眾曾多麼喜歡看到兩人在一起，但現在與世界公開分享他們之間的裂痕時，她質疑兩位王子是否還能夠重建信任。

美媒Vanity Fair則引述接近威廉王子的消息人士指，在哈里新書內容流出後，威廉王子大怒。