哈里王子新書1月10日出版　書中大爆威廉曾毆打傷他

英國哈里王子（Prince Harry）的新書《Spare》中，再爆出驚天秘密。他會在書中的一段，講述自己與威廉王子（Prince William）的衝突。威廉曾在一次吵架之中毆打哈里，令哈里背部受傷。



書中描述了一幕，指兩人曾因一次事件而吵架，威廉質問哈里為何不滿足當一個「備胎」，激怒了哈里。兩人一度互相辱罵，其後發生衝突。

「他憤怒地走進了廚房，我跟着他，給他倒了杯開水，並說『你這樣子我沒法跟你說話。』他突然衝了過來，一切都發生得太快：他抓着我的衣領，扯着我的項鏈，並把我打倒在地。」

衝突中廚房的碗跌在地上打碎，剛好刺傷了倒在地的哈里。儘管威廉很快冷靜下來後向哈里道歉，並要求哈里打回去當作報復，但哈里還是拒絕了。

威廉要求哈里不要把此事傳出去，但哈里的妻子梅根（Meghan Markle）不久後發現哈里背部的傷口，哈里只能告訴他事緣，兩個王子的衝突讓梅根十分傷心。

哈里的新書《Spare》有着「備胎」的意思，也是英國王室中，作為第一繼承者後補的用詞，帶着一定眨意。新書被認為是哈里離開皇室後的報復，有着「核彈級內容」引起王室緊張。但哈里曾表示他的原意是希望能與威廉回到過去的關係，並掛念着兩人與父親一起的時候，新書將在1月10日內出版。