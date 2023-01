哈里王子回憶錄爆妻子惹凱特生氣一幕　威廉當面斥梅根無禮

英國王室哈里王子(Prince Harry,又譯哈利王子)的回憶錄Spare(暫譯後備)1月10日正式推出,內容提早公開,他在書中大爆2018年妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)的說話曾引起威廉王子(Prince William)夫婦不滿,期間威廉曾用手指指向梅根,梅根還擊要求「把你手指從我臉上拿開」。



事件發生於2018年,兩對夫婦當時在肯辛頓宮(Kensington Palace)吃下午茶,據哈里指,梅根在聊天期間指凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)因荷爾蒙關係而有「懷孕腦」(baby brain),影響她的記憶,這令威廉王子夫婦不快。

英媒引述哈里在新書內指,凱特向梅根說道「我們沒有親近到讓你談論我荷爾蒙的程度」(We're not close enough for you to talk about my hormones.),並要求對方道歉。

英國王室:圖為左起凱特王妃、威廉王子、哈里王子及薩塞克斯公爵夫人梅根 在英女王去世後,2022年9月10日在溫莎堡外罕見「合體」,走出閘外與民眾接觸,以及觀看他們留下的鮮花、信件及卡片。英女王伊利沙伯二世2022年9月8日去世,享耆壽96歲。(Reuters)

+ 1

威廉當面斥梅根無禮

梅根則辯護稱自己對其他朋友也是這麼說話。這未能令局面轉好,據哈里指,威廉之後用手指指向梅根,並稱「這是無禮的,梅根,這些事情在這裏是不合禮儀的。」

事情並未結束,梅根之後向威廉回應道「若你不介意,把你手指從我臉上拿開。」(If you don't mind, keep your finger out of my face.)

哈里王子在書中稱,他認為梅根並無意冒犯凱特,「她說從來沒有故意做任何事來冒犯凱特,如果做了,她求凱特讓她知道,這樣她就可以避免再發生。」

【相關圖輯】與梅根無關 哈里新書揭不滿威廉凱特原因:18年前慫恿穿納粹軍服(點圖放大瀏覽):