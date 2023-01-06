哈里王子回憶錄爆妻子惹凱特生氣一幕　威廉當面斥梅根無禮

英國王室哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）的回憶錄Spare（暫譯後備）1月10日正式推出，內容提早公開，他在書中大爆2018年妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的說話曾引起威廉王子（Prince William）夫婦不滿，期間威廉曾用手指指向梅根，梅根還擊要求「把你手指從我臉上拿開」。



事件發生於2018年，兩對夫婦當時在肯辛頓宮（Kensington Palace）吃下午茶，據哈里指，梅根在聊天期間指凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）因荷爾蒙關係而有「懷孕腦」（baby brain），影響她的記憶，這令威廉王子夫婦不快。

英媒引述哈里在新書內指，凱特向梅根說道「我們沒有親近到讓你談論我荷爾蒙的程度」（We're not close enough for you to talk about my hormones.），並要求對方道歉。

英國王室：圖為左起凱特王妃、威廉王子、哈里王子及薩塞克斯公爵夫人梅根 在英女王去世後，2022年9月10日在溫莎堡外罕見「合體」，走出閘外與民眾接觸，以及觀看他們留下的鮮花、信件及卡片。英女王伊利沙伯二世2022年9月8日去世，享耆壽96歲。（Reuters）

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威廉當面斥梅根無禮

梅根則辯護稱自己對其他朋友也是這麼說話。這未能令局面轉好，據哈里指，威廉之後用手指指向梅根，並稱「這是無禮的，梅根，這些事情在這裏是不合禮儀的。」

事情並未結束，梅根之後向威廉回應道「若你不介意，把你手指從我臉上拿開。」（If you don't mind, keep your finger out of my face.）

哈里王子在書中稱，他認為梅根並無意冒犯凱特，「她說從來沒有故意做任何事來冒犯凱特，如果做了，她求凱特讓她知道，這樣她就可以避免再發生。」

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