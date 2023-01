哈里王子回憶錄︱曾與威廉勸父別娶卡米拉　憂對方「邪惡後母」

英國王室哈里王子(Prince Harry)回憶錄Spare(暫譯後備)1月10日正式出版,內容提早曝光,他在新書大爆自己與哥哥威廉王子(Prince William)曾勸父親查理斯不要娶卡米拉(Camilla),憂對方是邪惡後母,又談到卡米拉把他過去的睡房改做衣帽間,他曾感不快。



哈里的新書原應1月10日正式推出,但在西班牙已提早開售,內容提前曝光。這位王子在回憶錄除了談到威廉王子、凱特王妃外,也大談自己與父親查理斯(King Charles III)、繼母卡米拉的關係。

英國王室:哈里王子夫婦(圖上)與查理斯國王夫婦(圖下)2022年9月出席英女王的葬禮(Reuters)

卡米拉被視為介入查理斯與戴安娜王妃之間的第三者,她與查理斯後來在2005年結婚,據哈里在新書指,自己與威廉王子曾勸父親不要娶卡米拉,他談到曾擔心卡米拉會是「邪惡後母」,威廉也曾「長期地懷疑那『另一個女人』(the Other Woman)」。

他在書中寫道「我記得當時在想……她會否對我殘忍;如果她像故事裏所有的邪惡後母一樣。」(I remember wondering... if she would be cruel to me; if she would be like all the wicked stepmothers in the stories.)

【相關圖輯】與梅根無關 哈里新書揭不滿威廉凱特原因:18年前慫恿穿納粹軍服(點圖放大瀏覽):

這位王子又回想自己與卡米拉的第一次見面,他形容是「閉上眼睛,你什麼都感覺不到」。據《每日郵報》,哈里寫道「在我們與她的私人會面後,她開始制訂她的長期策略,一場指向婚姻的運動,並隨着時間邁向王冠。」(Shortly after our private meetings with her, she began to develop her long-term strategy, a campaign directed at marriage and with time, the Crown.)

哈里之後稱,他與哥哥最終還是接納了卡米拉,「我們意識到他終於要和他愛的女人在一起,那個他一直愛着的女人。」

哈里還在回憶錄內談到,在他搬出克拉倫斯宮(Clarence House)後,卡米拉把他過去的睡房改為自己的私人衣帽間,他對此事感到在意,「我試着不在乎。但尤其是第一次看到它(睡房)時,我介意。」