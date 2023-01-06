哈里王子回憶錄︱曾與威廉勸父別娶卡米拉　憂對方「邪惡後母」

英國王室哈里王子（Prince Harry）回憶錄Spare（暫譯後備）1月10日正式出版，內容提早曝光，他在新書大爆自己與哥哥威廉王子（Prince William）曾勸父親查理斯不要娶卡米拉（Camilla），憂對方是邪惡後母，又談到卡米拉把他過去的睡房改做衣帽間，他曾感不快。



哈里的新書原應1月10日正式推出，但在西班牙已提早開售，內容提前曝光。這位王子在回憶錄除了談到威廉王子、凱特王妃外，也大談自己與父親查理斯（King Charles III）、繼母卡米拉的關係。

英國王室：哈里王子夫婦（圖上）與查理斯國王夫婦（圖下）2022年9月出席英女王的葬禮（Reuters）

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卡米拉被視為介入查理斯與戴安娜王妃之間的第三者，她與查理斯後來在2005年結婚，據哈里在新書指，自己與威廉王子曾勸父親不要娶卡米拉，他談到曾擔心卡米拉會是「邪惡後母」，威廉也曾「長期地懷疑那『另一個女人』（the Other Woman）」。

他在書中寫道「我記得當時在想……她會否對我殘忍；如果她像故事裏所有的邪惡後母一樣。」（I remember wondering... if she would be cruel to me; if she would be like all the wicked stepmothers in the stories.）

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這位王子又回想自己與卡米拉的第一次見面，他形容是「閉上眼睛，你什麼都感覺不到」。據《每日郵報》，哈里寫道「在我們與她的私人會面後，她開始制訂她的長期策略，一場指向婚姻的運動，並隨着時間邁向王冠。」（Shortly after our private meetings with her, she began to develop her long-term strategy, a campaign directed at marriage and with time, the Crown.）

哈里之後稱，他與哥哥最終還是接納了卡米拉，「我們意識到他終於要和他愛的女人在一起，那個他一直愛着的女人。」

哈里還在回憶錄內談到，在他搬出克拉倫斯宮（Clarence House）後，卡米拉把他過去的睡房改為自己的私人衣帽間，他對此事感到在意，「我試着不在乎。但尤其是第一次看到它（睡房）時，我介意。」