失智症｜熟悉地方迷路屬失智症警號　10大前期徵兆放任不管恐惡化

記憶力偶爾「當機」是正常老化現象，但如果發生的頻率愈來愈高，或伴隨著性格的變化，就得提高警覺。



隨著年齡的增長，走進1個房間馬上忘記正在尋找的東西，這可能是正常的；但若是在去熟悉地方的路上迷路，就可能是失智症的早期徵兆。

10項失智症前期徵兆（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 7

輕度認知障礙不等於失智症 但放任不管恐惡化

據《健康雜誌》（Health）報導，隨著身體的老化，大腦也會跟著老化、開始萎縮，包括掌管理性、思考、情緒、慾望等最具人性的部分，位於大腦前方的前額葉皮質。此時就需要有別的方式，來維持思考、決策和記憶等認知能力。當大腦透過其他神經網絡來補償下降的功能時，就有可能造成認知混亂。

與年齡相關的正常記憶變化可能會變得更糟，還可能會出現輕度認知障礙（MCI）。MCI不是失智症，也不是完全正常。簡單來說，處於失智症發病的前期階段，仍可正常生活，但如果放著不管，未來就有可能演變成失智。根據統計，大約15%到20%的65歲以上的人患有MCI，患有MCI的人，尤其是涉及記憶問題的MCI患者，罹患阿茲海默症或其他失智症的機率更高。

10項失智症前期徵兆 如有符合應盡速就醫

失智並不是正常衰老的過程。儘管科學家還不知道引起失智的原因，但這種破壞性疾病導致的大腦神經系統變化與正常衰老是不一樣的。以下10種失智症早期徵兆，如果您發現符合其中1種，請儘速諮詢醫師。

1. 影響日常生活的記憶力減退

阿茲海默症最常見的症狀之一（尤其是在早期階段）就是忘記已得到的資訊。包括忘記重要的日期或事件、同樣的問題問了很多次，以及愈來愈依賴於記憶輔助工具，例如筆記本或電子設備。

2. 難以解決問題

一些患有失智症的人，可能會發現很難遵循既定的計劃或使用數字。例如他們可能在操作熟悉的食譜或記錄每個月的帳單時遇到困難。

3. 熟悉的任務變得具有挑戰性

可能無法開車去熟悉的地方，或是無法記住最喜歡遊戲的規則。

相關文章：腦退化｜身體怎告訴你有失智症風險？得病前2年或現便秘等10徵兆👇👇👇

+ 10

4. 時間或地點觀念混淆

患有阿茲海默症的人可能會忘記日期、季節和時間的流逝，有時甚至會忘記自己在哪裡或如何到達那裡。

5. 難以理解視覺圖像和空間關係

有些人會因阿茲海默症而出現視力問題，導致難以平衡或閱讀；也可能難以判斷距離和確定顏色或對比度，使得駕駛交通工具變得具有危險性。

6. 口語和寫作出現困難

阿茲海默症協會表示，一些患有阿茲海默症的人可能無法跟上或加入對話。

7. 物品放錯地方

患有阿茲海默症的人可能會將物品放錯位置而無法找到它們，但他們經常會指責旁人偷走他的東西。

相關文章：銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化👇👇👇

+ 20

8. 缺乏判斷力

很可能會做出錯誤的決定，甚至忘記保持清潔和穿著得體。

9. 退出社交活動和工作

與他人隔離、變得孤僻，很可能是阿茲海默症的早期預警信號。

10. 情緒和性格的變化

失智症患者可能會變得困惑、多疑、憂鬱、恐懼或焦慮，喜歡待在家裡，或者與朋友在一起或離開舒適區時，會感到特別不安。

資料來源：Is it Age-Related Memory Loss or Dementia?

延伸閱讀：

這些人是痔瘡高風險族群！ 治療與預防專家1次告訴你

全民「心」運動 打造健康心生活——名醫齊聚 為您守護心臟血管健康

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」