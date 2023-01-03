腦退化｜謝安琪父親記憶衰退 腦退化症並非「老化」預防從4點做起

早前，謝安琪憑《憶年》選入「專業推介叱咜十大」第五位，她在台上多謝作曲編曲及監製，又指將父親角色加入歌曲內，讓她勾起很多童年回憶，她更自爆近90歲的父親近身體不適入院，令她很擔心。



一度忍唔住想喊。（陳順禎攝）

謝安琪透露年屆90歲的父親早前因在家中跌倒而入院，但由於她一直忙於工作未能探望，因而感到內疚，領獎時特別感觸。她指，父親在留院期間一度走失，雖然最後尋回，但卻完全忘記走出病房的因由。她說︰「醫生指父親開始記憶力衰退，有少少認知障礙，影響日常記憶和溝通。」，父親已於除夕出院回家，未來會安排人手照顧他，恐防再度走失會有危險，未來的工作計劃，亦會以父親優先作考慮。

腦退化症 (Dementia) 是多種腦部功能衰退疾病的統稱，又稱「老人痴呆症」或「認知障礙症」。患者的腦細胞會以不正常的速度急劇退化，腦退化症是一種會逐漸變化的大腦疾病，患者除了會出現記憶力減退，亦會出現分析和思考能力改變、失去方向感等，他們會在計算、學習、語言及判斷事情方面出現困難。此外，患者也可能會失去主動性，以及性格變得冷漠等等。根據世界衛生組織的數據顯示，全球有近5000萬個認知障礙症或腦退化症患者，估計台灣約有1.2萬年輕型失智症患者，在30到64歲的人群中，平均每1,000人就有1人發病，情況不容輕視。

認知障礙症、老化大不同

▼認知障礙症（腦退化）與老化的分別 （按圖👇👇👇）

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症狀一：無法記住聽過看過的事物



腦退化症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題



規劃事情時，比以往用上更多時間。

1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。

例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



腦退化症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

從日常生活預防腦退化症

1. 數獨



據《國際老年精神病學雜誌》的一項研究，50歲以上的人在玩數獨、填字等遊戲時的大腦功能會較好。研究人員查看約兩萬名參加者的數據，發現每日做一篇數獨能激活左腦，從而有效預防腦退化症。完成研究後，發現參加者的腦功能平均比實際年齡年輕8至10歲。

研究指出，每日一篇數獨可以預防腦退化症。（圖片：shutterstock）

2. 擴闊社交圈子



美國雜誌《Entrepreneur》研究指，孤獨感會導致心理和認知能力下降，這些負面情緒會對睡眠品質產生負面影響，從而令血壓升高、導致抑鬱，甚至降低你的整體幸福感，因此不妨參與多些不同類型的興趣小組和活動，藉此擴闊生活圈子、培養興趣和嗜好。

擴闊生活圈子、培養興趣和嗜好，有助提高幸福感，降低患上腦退化症的機會。

3. 多做運動



運動可以刺激腦部，帶來的多巴胺可以讓人有愉悅和滿足感，減慢神經細胞流失的速度。養成簡單的運動習慣，如步行三十分鐘、行山或拉筋，同樣有健腦作用。

4. 遠離煙酒



不要抽煙和酗酒，以免破壞腦部生化機制的平衡，引發器官和身體組織的病變。