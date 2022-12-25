柏金遜症｜行動緩慢易跌倒是自然老化？一文認清柏金遜症7大迷思

柏金遜症 （又稱巴金森症）是一種神經系統退化性疾病，發生率在全球僅次於失智症。柏金遜症隨著病程進展，病人的認知功能會退化、行走失衡易跌倒、肢體僵硬影響日常生活等，嚴重可能演變成臥床需要人照料；而除了動作症狀外，同時還可能伴隨著情緒低落、封閉自我等抑鬱症狀，如果對於柏金遜症不夠了解，會是照護者在看顧上的一大挑戰。



如何降低柏金遜症對於個人在生理、心理層面的衝擊，提高病人日常自理能力，讓家屬在照護上有喘息機會？專家提醒，別讓錯誤的疾病迷思影響延誤柏金遜症及早發現、治療的時機，唯有正確用藥緩解症狀，延緩失能發生，才能減輕整體照護負擔！本次蒐集民眾對於柏金遜症最常見的迷思，由醫師來解答。

▼柏金遜症10大警號（按圖看清👇👇👇）

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Q1：柏金遜症應該是年紀大的人才會得到的病，年輕人不用太擔心？

台灣台南市立安南醫院內科部神經內科主治醫師李建欣醫師表示，雖柏金遜症主要是發生於年長者，但也有45歲以前就發病的人，被稱為「年輕型柏金遜症」，大多年輕型柏金遜症是因為先天基因異常或遺傳所致。

他提醒，及早發現及早治療，對於緩解病程有很大幫助，除了能延緩失能時間的到來，也減輕家庭照護的壓力，民眾可養成透過每個月8號「柏金遜症手指操」來檢測的習慣。

將右手伸直、手指打開，拇指與食指規律按25下，再換左手進行同樣動作。如果發現手指按壓速度變慢、停頓，或手指打不開、開合大小改變，建議盡快至神經內科做進一步檢查。

Q2：柏金遜症和失智症（阿茲海默症）是差不多的疾病？

台灣嘉義基督教醫院內科部神經內科主任許永居醫師表示，兩者都是神經系統退化性疾病，均會造成腦部漸進式的退化。失智症為第一常見的神經退化疾病，柏金遜症則為第二常見。

他說：「失智症患者是認知功能出現障礙，因行動力尚好，常發生外出走動卻忘記回家路而走失；柏金遜症患者則是腦部狀況、但認知功能正常，而行動卻出現障礙，失去活動力」。

Q3：家中長輩最近開始出現手抖、四肢僵硬、行動遲緩，同時還會莫名的情緒低落、焦慮、容易生氣、不想與人交談互動，這些是老化的正常現象嗎？

台灣李建欣醫師指出，柏金遜症早期症狀，如駝背、手抖、腳抖、失眠、行動遲緩等，常被誤認為是自然老化，忽視可能是柏金遜症造成，而失去早期治療的機會。

柏金遜症需要長期與疾病抗戰，如果對身邊的家人朋友多加關心，在發病初期即時尋求神經內科醫師診斷，並給予適當治療，以緩解患者症狀，在維持日常生活和工作的同時，也能降低家人的照護負擔，一舉兩得。

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Q4：吃藥的過程中，如果有不舒服的症狀，可以先自行依狀況調整藥量或是先暫停用藥？

柏金遜症的治療藥物繁多，用藥策略制定也較複雜。台灣許永居醫師指出，醫師會依據病人的年齡、症狀、生活習慣、病程進展等來決定用藥，患者必須經過一段時間的適應及調整，找到合適的治療策略，再開立長期處方箋。

如用藥期間有不舒服，應儘早回診與醫師討論，不可自行調藥或停藥。許醫師說：「任意停藥、減藥，可能會導致全身顫抖、失去行動力等嚴重後果，不可不慎」。

Q5：柏金遜症外顯的動作症狀讓人困擾，例如，手會一直抖、走路變得很慢了等，這時應該請醫生開最強的藥，先把症狀壓下來再說？

柏金遜症的外顯症狀除了影響觀感，也會造成患者生活品質低落。但在用藥策略上，醫師不會為了壓制外顯症狀，而開立高劑量、高濃度藥物來抑制動作症狀。

台灣李建欣醫師表示，高劑量的藥物雖可快速壓制動作症狀，但也可能造成藥效波動，出現異動症、開關現象等反效果，使病人出現手腳或身體不自主抖動、扭動等。

他強調：「患者與家人應瞭解藥物治療需要等待發揮藥效時間，不應期望藥物立即有效」。適合的劑量讓病人能維持生活自理、行動靈活無障礙，無需接受其他人的照護，也能減輕全家人的負擔。

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Q6：已經確診是柏金遜症了，卻開始出現情緒抑鬱、起伏不定等症狀，這應該是單純生病，所以心情不好的表現？

台灣許永居醫師表示，任何疾病久病未癒，病人一定會陷入情緒低落的狀況，但是柏金遜症患者的比例較其他疾患高，最大的原因是：兩者常共同存在。

台灣李建欣醫師分享，患者被診斷柏金遜症的前5年或出現動作症狀前，有較高比率會出現情緒起伏不定、悶悶不樂等早期症狀。因柏金遜症會造成調節情緒的荷爾蒙，如多巴胺、血清素、正腎上腺素等變化，容易產生情緒低落。

醫師會依據患者疾病進展狀況來調整用藥。「如果柏金遜症況重一點、情緒症狀輕一些，則多使用些左旋多巴胺；如果情緒症狀多一些、柏金遜症輕一些，則著重多巴胺受體促進劑的用藥」許永居醫師說明。

對此，李建欣醫師解釋，多巴胺受體促效劑是模擬腦內的多巴胺，直接作用在腦部多巴胺接受器，除了能改善動作症狀和非動作症狀，有助於擺脫抑鬱、焦慮、失眠等，維持生活品質。

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Q7：得到柏金遜症後行動不便，應該要多休息，減少走動對身體比較好？

台灣許永居醫師提醒，除非是痛到完全無法動彈，否則一定要出去走一走、動一動，因為愈不活動，之後就愈不能動了。

台灣李建欣醫師指出，疾病早期就有規律運動的病人，能增加肌耐力、減少肌少症發生，且能改善肢體僵硬，並緩解抑鬱、改變心情，並建議病人透過散步、打太極拳，有助延緩病程進展。

他也分享，曾有50多歲的病人提到在沒有服藥的情況下，就會無力搬重物、工作停擺。為了維持工作狀態，除了規律服藥，也養成假日爬山習慣，希望能減緩退化速度，但過程中常出現斷電現象。會建議患者隨身帶著藥，發現不太對勁、或快要斷電時服用藥物，避免發生卡在外面、想動卻動不了的窘境。該名患者目前已穩定服藥5至6年，目前仍能工作養家，算是病情相當穩定的案例。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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