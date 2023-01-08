哈里王子傳記寫手也是猛人　佐治古尼執導《柔情酒吧》以他為藍本

英國哈里王子（Prince Harry）回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）1月10日開賣。作者是美國著名作家兼記者莫林格（J. R. Moehringer）。美國演員兼導演佐治古尼（George Clooney）將他的自傳拍成電影《柔情酒吧》（The Tender Bar）。



莫林格的全名是John Joseph Moehringer，J. R. Moehringer是他的筆名。

這位筆耕者並非多產，但以對主題作沉浸式處理，專注探討父子關係以及「深入」主題的能力聞名。

英國《觀察家報》1月7日稱，有指是佐治古尼將莫林格介紹給哈里王子認識。報道稱，因此王子決定他的回憶錄由莫林格代筆時，意味着他決定「不會做得不徹底」。

英國《倫敦標準晚報》稱莫林格為哈里王子執筆寫書，有多達7位數字的酬勞落袋。

英國王室・哈里王子：圖為2023年1月5日，哈里王子的回憶錄《SPARE》的西班牙語版，已在巴塞羅那一間書店提早開售。（Reuters）

在成長中迷失的學霸

莫林格生於美國紐約市，在麻省長大，之後在美國耶魯大學求學。他母親與父親分居後，他與她和祖父母一起，生活窟迫。

他畢業後第一份工作，是在《紐約時報》擔任新聞助理。他亦曾效力《落基山新聞》（Rocky Mountain News）及《洛杉磯時報》。他效力後者期間，在2000年奪得普立茲獎（Pulitzer Prize）的特寫獎（Feature writing）。

莫林格既是記者，也是小說作者。他在2005年推出自傳《柔情酒吧》，寫下他由童年到20多歲時的成長歲月中，身在當地酒吧的經歷。

他接受美媒訪問時曾說出十多歲時與父重逢的經歷，他對爸爸有多大的渴望，以及兩人會面時莫林格非常緊張。

莫林格也坦承曾經酗酒。他最喜歡的酒吧的東主Steve去世後，他為了喝醉而喝酒，「喝酒是因為我想不出還能做什麼。我像Steve那樣喝到底，喝到渾忘一切。」

美國網球運動員阿加斯（Andre Agassi）在接受《紐約時報》訪問時說，他是在讀過《柔情酒吧》一書後被觸動，促使他找上莫林格代寫傳記。阿加斯說，這是第一本他讀過而不覺得像是「全球新聞發布會」的自傳。

除了阿加斯，莫林格也為美國體育用品公司Nike的創辦人奈特（Phil Knight）寫過回憶錄。

莫林格：圖為2023年1月8日，美國著名作家兼記者莫林格Twitter賬號的個人肖像照片。（J. R. Moehringer Twitter）

佐治古尼以導演和監製身份，2021年將這本回憶錄的內容拍攝成同名電影。片中演員包括賓艾佛力（Ben Affleck）以及在《變種特攻》系列中飾演「鐳射眼」的泰謝利丹（Tye Sheridan）等。

電影已在2022年1月7日在Amazon Prime開播。

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