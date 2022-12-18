哈里王子新書自爆「第一次」給了這一位性感女星 她這樣回應
撰文：ETtoday
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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前和影音串流平台Netflix合作推出的紀錄影集《哈里與梅根》（Harry & Meghan），上線後隨即引發爭議，如今更傳出，哈里打算在2023年初出版的傳記《後備》（SPARE）中，大爆自己在青少年時期將童貞獻給了一位「大姐姐」。
媒體根據各項線索鎖定該位大姐姐就是女星伊麗莎白赫莉（Elizabeth Hurley），不過隨即遭到她本人強烈否認。
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根據《紐約郵報》報道，哈里王子自從卸下英國王室高級成員身分後，愈來愈放飛自我，不斷在媒體面前大爆王室秘辛以求關注，他甚至打算在預計於2023年1月10日出版的傳記《後備》（SPARE）中再爆自己的秘密。
報道稱，哈里王子在書中寫道，自己在英國的某個鄉下地方，將珍貴的第一次獻給了一位美麗的大姐姐，而當時他還是個青少年。
外媒得知後，開始一一回推哈里的情史，並根據各項線索猜測這位「美麗的大姐姐」，很有可能就是現年57歲的英國豔星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）。
對此，伊莉莎白赫莉面對記者追問時卻連忙否認。她尷尬澄清：「不是我，我無罪，哈哈。不，真的不是我，絕對不是！」
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