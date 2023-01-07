梅根不要看！哈里王子自爆17歲失身經歷　「女主角」這樣回應

撰文：張顥庭 許懿安
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英國哈里王子（Prince Harry）回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）1月5日在西班牙提前發售（它本擬在1月10日出版）。他在書中自揭17歲時的失身經歷，對象是一名比他年長的「愛馬（女）士」。雖然女主角身份成謎，媒體似乎已鎖定一人。但她拒絕回應。

《每日郵報》6日引述哈里在書中表示，他17歲時在一家人多的酒吧後的草地上失身，對象是一名熱愛馬匹、比他年長6年的女性。

他指對方把自己看作「年輕的種馬（young stallion）」，當時他「迅速騎上了她（mounted her quickly，暗示為時短促）」，事後更被對方拍打屁股，打發他離開

他把這段經歷描述為「丟臉的插曲」，又指自己選址錯誤，毫無疑問有被人看見。

巧合的是，時年23歲的前模特兒哈維（Suzannah Harvey）2002年接受《每日郵報》訪問時稱，哈里把她領到佈滿泥濘的田野，更把她攬入懷中，二人隨即熱吻。她又指哈里曾試圖把她帶到一輛小巴後面，但她擔心會毀掉自己舞會禮服。

她又說：「他是一個野孩子，而威廉都無法阻止他。除此之外，他待我一如成年人。他摟住我的腰，把我拉向他。感覺他的手都放在我的腰上。」她回憶兩人熱吻的情境：「充滿激情。吻到我的嘴巴麻木了。我動不了。」

她說，當兩人愈來愈激情的時候，她開始擔心。她說當時他在摸她的屁服。她將背部轉向他們來時的路，當時應該有些賓客看到他們。她說過程美好，但開始擔心他的保鑣在找人。她說：「我不想他惹上麻煩。」

哈維現為科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）行政總裁，育有2名子女，已訂婚。她在6日表示不欲討論哈里自傳，並拒絕接受訪問。一名疑為哈維男友的男子在她的居所外促請記者離開，否則將會報警。

有關哈里王子的初夜故事曝光後，外界更熱衷於知道女主角是誰。更有傳女星伊麗莎白赫莉（Elizabeth Hurley）帶領哈里「變大人」，但她在《Spare》西班牙版發行前已強烈否認。

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