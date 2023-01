哈里王子「核彈級」回憶錄1月10日開賣前夕　5個專訪搶閘播放

英國哈里王子(Prince Harry)名為《Spare》(暫譯:備胎)的回憶錄開賣前,他接受數家傳媒專訪的內容8日至10日期間播出,連同1月10日出版,料將令他和妻子梅根(Meghan,Duchess of Sussex)與英國王室關係更緊張。



哈里王子接受英國及美國傳媒訪問的內容,會在8日至10日期間一連3天播出。以下為專訪的播放時間表:

1月8日

●英國獨立電視台(ITV)於北美東部時間8日下午4時(香港時間9日凌晨5時),播出英國記者布拉德比(Tom Bradby,暫譯)訪問哈里王子的內容。

訪問的預告片顯示,哈里王子表示希望父親和哥哥回到他的身邊。

哈里王子這一輪的訪問,內容也許比2021年3月7日播出的更震撼。哈里王子及其妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)訪問,梅根大爆有王室成員稱,不知她兒子阿奇出生後膚危有多黑。她指控王室有人對她有種族歧視。(Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images)

●美國哥倫比亞廣播公司(CBS)節目《60分鐘》(60 Minutes)北美東部時間8日晚上7時30分(香港時間9日早上8時30分),播出美國記者庫珀(Anderson Cooper)訪問哈里王子的內容。

訪問的預告片顯示,訪問內容包括哈里王子指控白金漢宮(Buckingham Palace)「栽贓」,即散布與他和梅根有關的負面故事。他也指王室對他們的保護不足。

哈里說:「當我們被告知在過去的6年我們(白金漢宮)不能發表聲明來保護你(指哈里夫妻),但你(指白金漢宮)為家庭的其他成員這樣做時,沉默就是背叛。」

英國王室:圖為2023年1月5日,圖為西班牙版的哈里王子回憶錄被置於西班牙馬德里王宮的前方。(Reuters)

1月9日

●美國廣播公司(ABC)節目《早安,美國》(Good Morning America)北美東部時間9日早上7時(香港時間9日晚上8時)播出美國記者斯特拉恩(Michael Strahan)訪問哈里王子的內容。

●美國廣播公司新聞直播節目於北美東部時間9日晚上8時30分(香港時間10日上午9時30分)播出特別節目《哈里王子:用他自己的話說》(Prince Harry: In His Own Words,暫譯)。

1月10日

●美國哥倫比亞廣播公司(CBS)節目《科爾伯特晚間秀》(The Late Show With Stephen Colbert,暫譯)北美東部時間晚上11時35分(香港時間11日中午12時35分)播出。哈里王子接受主持人科爾伯特(Stephen Colbert)訪問。