哈里王子「核彈級」回憶錄1月10日開賣前夕　5個專訪搶閘播放

英國哈里王子（Prince Harry）名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄開賣前，他接受數家傳媒專訪的內容8日至10日期間播出，連同1月10日出版，料將令他和妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）與英國王室關係更緊張。



哈里王子接受英國及美國傳媒訪問的內容，會在8日至10日期間一連3天播出。以下為專訪的播放時間表：

1月8日

●英國獨立電視台（ITV）於北美東部時間8日下午4時（香港時間9日凌晨5時），播出英國記者布拉德比（Tom Bradby，暫譯）訪問哈里王子的內容。

訪問的預告片顯示，哈里王子表示希望父親和哥哥回到他的身邊。

哈里王子這一輪的訪問，內容也許比2021年3月7日播出的更震撼。哈里王子及其妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，梅根大爆有王室成員稱，不知她兒子阿奇出生後膚危有多黑。她指控王室有人對她有種族歧視。（Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images）

●美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》（60 Minutes）北美東部時間8日晚上7時30分（香港時間9日早上8時30分），播出美國記者庫珀（Anderson Cooper）訪問哈里王子的內容。

訪問的預告片顯示，訪問內容包括哈里王子指控白金漢宮（Buckingham Palace）「栽贓」，即散布與他和梅根有關的負面故事。他也指王室對他們的保護不足。

哈里說：「當我們被告知在過去的6年我們（白金漢宮）不能發表聲明來保護你（指哈里夫妻），但你（指白金漢宮）為家庭的其他成員這樣做時，沉默就是背叛。」

英國王室：圖為2023年1月5日，圖為西班牙版的哈里王子回憶錄被置於西班牙馬德里王宮的前方。（Reuters）

1月9日

●美國廣播公司（ABC）節目《早安，美國》（Good Morning America）北美東部時間9日早上7時（香港時間9日晚上8時）播出美國記者斯特拉恩（Michael Strahan）訪問哈里王子的內容。

●美國廣播公司新聞直播節目於北美東部時間9日晚上8時30分（香港時間10日上午9時30分）播出特別節目《哈里王子：用他自己的話說》（Prince Harry: In His Own Words，暫譯）。

1月10日

●美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《科爾伯特晚間秀》（The Late Show With Stephen Colbert，暫譯）北美東部時間晚上11時35分（香港時間11日中午12時35分）播出。哈里王子接受主持人科爾伯特（Stephen Colbert）訪問。