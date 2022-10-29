哈里王子新書明年1月出版　英國王室對「核彈級內容」十級戒備

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）過世不久，王室內部暗潮洶湧，哈里王子的回憶錄將於2023年1月10日發行，書名取為《Spare》，由於Spare有「備胎」、「備選者」等意思，也有「放過」及「寬恕」的含意，被認為有着挑釁意味，據悉，內容將會針對王室的「每個人」，堪稱核彈級的毀滅式爆料，而皇室御用律師團也已經待命備戰。



據英媒《每日郵報》報道，哈里王子在新書中即將絕地大反攻，王室的每個成員都將會被爆料，王室作家理查德・菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，書名就是哈里在暗指自己在皇室是一個「備胎」角色，並未受到重視。新書勢將引起轟動，以及皇室內部的「高度關注」。

查理斯極保護卡米拉 哈里新書被視為計時炸彈（點圖了解更多）：

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不僅如此，該書的新聞稿中提到，哈里在這本書中的內容是「終於能說出來的故事」，一開頭就提到了1997年戴安娜王妃過世後，他的生活及想法出現了變化，諸多秘辛將會一次對外公開，而有網友分析，當年戴安娜王妃還在世時，屢次嘗試讓兒子擺脫「王室備胎」這種醜陋標籤，如今哈里王子反將此取為書名，認為他是在承襲媽媽的意念。

一名知情人士透露，國王查理斯三世2023年5月6日要舉辦加冕儀式，屆時哈里王子是否能獲准出席，將會視這本書的內容尺度而定，若是書中有任何攻擊新王后卡米拉的內容，就會被排除在外。

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而王室作家湯姆鮑爾Tom Bower則表示，查理斯三世及其他皇室成員對於哈里的新書，都以「定時炸彈」來形容，被認為內容極具毀滅性，英媒《鏡報》報導指出，哈里和皇室的關係已降至冰點，他拒絕了爸爸查理斯三世的聖誕聚會邀請，不願和皇室成員再有瓜葛。

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