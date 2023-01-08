哈里王子回憶錄｜美媒：英國王室如臨大敵　已設「戰情室」

英國哈里王子內容肯定勁爆的回憶錄SPARE（暫譯：備胎）1月10日出版，英國王室成員迄今未有回應，但英國《電訊報》確認，王室已進入戰時狀態（on a war footing），以及防備再有什麼涉及王室「猛料」爆出造成衝擊。



《紐約郵報》娛樂版《Page Six》1月7日稱，消息人士對該報說，在王室成員渡過第一個沒有英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）的聖誕節時，高級職員已在諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）討論有關事宜。

內部人士稱，他們就不限於新書、還有未來數天播出的哈里王子專訪中可能爆出的新聞，草擬應對計劃。

該報稱，王室成員和職員絞盡腦汁，為可能曝光的破壞性內容和消息進行「沙盤推演」，包括已經曝光的故事，例如哈里控訴與威廉王子爭吵期間，他被打到倒地。哈里躺到一個狗碗上，而它在其背後裂開，碎片插進他身體，令他受傷。

英國王室：哈里王子（右）曾與兄長威廉王子關係親密，但兩人近年關係在梅根嫁入王室前起逐步陷入入僵局。圖為2018年4月26日，兩人在英國倫敦一同出席公開活動。（Reuters）

一位身居高位的內部人士告訴該報：「毫無疑問，人們對哈里將要發布東西感到恐懼，尤其是他們擔心他們生活中非常私人的時刻被重提。」

英國王室：英國哈里王子在回憶錄指出，他曾求父親查理斯不要娶卡米拉。卡米拉被指是破壞查理斯與戴安娜婚姻的第三者，卡米拉在英國有一段長時間成為千夫所指的對象。圖為2022年9月19日，哈里（後排左）、梅根（後排右）出席祖母英女王的葬禮，與父親查理斯（前排左）與卡米拉（前排右）一同送別至親。（Reuters）

內部人士稱，國王想繼續保持傳統的「僵硬的上唇」（stiff upper lip）態度。它引伸出來的意思是不輕易表達感情，尤其是在有困難或傷心的時候，並會壓抑不安與不快的情緒。他也想追隨女王「從不抱怨，從不解釋」步伐。

消息人士稱，威廉王子卻提出，也許這個家庭採取攻勢並發表聲明，但他被查理斯否決了。

英國《星期日泰晤士報》稱，儘管提出異議，威廉真的知道王室家庭須在此事保持緘默。與威廉及哈里親近的一名朋友說：「他（威廉）不會報復，他永遠不會，因為他有尊嚴以及難以置信地忠誠。 威廉是一個活靶（sitting duck），因哈利知道他不會報復。您可以對一個活靶開多少槍？」

這位朋友說：「對威廉來說，繼續承受打擊是殘忍、懦弱和悲傷的。為了他的家人和國家的利益，他保持沉默。」

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