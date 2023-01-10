烏克蘭貨輪擱淺蘇彝士運河　載6.5萬噸穀物　需藉拖船重新浮起

滿載6.5萬噸穀物的「榮光號」（MV Glory）貨輪於1月9日在埃及蘇彝士運河擱淺，目前尚不清楚擱淺原因。彭博社引述Leth Agencies最新消息報道，運河管理局已派出拖船試圖讓這艘貨輪重新浮起，而「榮光號」在短暫中斷航道交通後，目前已經重新浮上水面。



蘇彝士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，運河交通未受船隻擱淺影響。Leth Agencies也指出，儘管船隻重新浮起，但預計導致部分延遲狀況。

即睇「榮光號」被拖船「拯救」狀況：（按圖了解）

根據美聯社報道，長225米榮光號滿載6.5萬噸的粟米從烏克蘭啟航，準備航向中國，結果蘇彝士運河航運服務業者Leth Agencies在1月9日表示，榮光號擱淺在坎塔拉市（El Qantara）附近，目前運河拖船正試圖讓這艘船浮起來，但未說明這艘船擱淺的原因。

位於土耳其伊斯坦堡、負責監督協議執行烏克蘭糧食狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）表示，榮光號1月3日在伊斯坦堡海域接受了該中心的檢查，現階段也不清楚擱淺是否影響到蘇彝士運河的交通。

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