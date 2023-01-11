中國對日韓入境設限　學者：反制措施將問題複雜化

受訪學者分析，中國首先對韓國發起反制，一方面是對韓國對抵韓中國旅客採取的嚴格防疫措施表達不滿，另一方面也是給其他國家發出警示。不過學者認為，更理性成熟的外交政策應該是儘量淡化，而非用反制措施將問題複雜化。



中國駐韓國大使館星期二中午（10日）宣布，即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。這是在多個國家最近對中國旅客實施入境限制後，中國採取的首個反制措施。中國駐日本大使館同天晚上也宣布，暫停審發日本公民赴華普通簽證。

受訪學者分析，中國首先對韓國發起反制，一方面是對韓國對抵韓中國旅客採取的嚴格防疫措施表達不滿，另一方面也是給其他國家發出警示。不過學者認為，更理性成熟的外交政策應該是儘量淡化，而非用反制措施將問題複雜化。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2020年3月10日，旅客走在仁川機場內。（Getty）

根據中國駐韓國使館微信公號發佈的消息，中國暫停對韓國簽發的簽證，包括訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類，使館稱這項措施是「根據國內指示」，並強調將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

根據韓聯社報道，韓國當天對中國這個決定表示遺憾。韓國外交官員說，中國在採取措施前對韓方進行說明，韓國已通過外交渠道向中國傳達立場。

收緊入境措施依據 韓國稱科學且客觀

韓國外交部發言人任洙奭在例行記者會上說，韓國政府加強自中國入境防疫措施的依據是科學和客觀的，韓方一直與國際社會公開透明地共享疫情信息，也一直向中方傳達這個立場。

韓國星期二下午也宣布，即日起所有來自香港澳門的航班，只能降落在首爾仁川國際機場。

圖為2022年12月13日的中國北京，疫情持續爆發之下，人們戴着口罩在一家藥店外排隊。（Reuters）

中國官方去年12月26日宣佈從今年1月8日起大幅鬆綁邊境防疫措施，但中國國內疫情大規模暴發引發不少國家和地區擔憂。12月下旬以來，美國、日本、意大利、印度等多國相繼針對中國遊客出台相應管控措施。

不過，與其他大多數國家相比，韓國措施更嚴格，既要求乘客進行行前和落地冠病檢測，對呈陽中國旅客強制隔離，還疊加了暫停發放赴韓短期簽證。一些赴韓中國旅客更在網上曬圖抱怨，指韓國邊檢要求所有中國旅客戴上統一的黃色胸牌，前往機場內單獨設置的區域接受核酸檢測，讓他們感覺像犯錯被「掛黃牌」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》訪問時說，從中國的角度看，可能會認為韓國的限制措施是「一刀切」，是過度反應。同時，中國採取反制也是對其他國家發出信號，避免這些國家升級管控措施。

南京大學國際關係學院院長朱鋒告訴本報，中國限制簽證的行動不僅涉及韓國，還包括日本等。一是對相關國家表達抗議；二是中國也擔心完全開放入境後，境外病例大量湧入，可能在中國引發第二波疫情高峰。

圖為2023年1月8日，旅客抵達中國北京首都國際機場。（Reuters）

中國宣布暫停簽發韓國短期簽證的同一天，也宣佈暫停審發日本公民赴華普通簽證。日本共同社稍早引述旅遊業人士稱，中國此前已告知旅行社這個消息。東京一家旅行社在收到通知後，查詢中國簽證服務中心網站，發現幾乎所有類型的中國簽證都已無法申請。

對於中國是否會擴大反制措施到更多國家，李明江認為「可能性很小」。他說，中國疫情形勢正趨緩，其他國家沒有理由再進一步升級管控，而且這些管控也是雙刃劍，雙方都受損。

李明江還補充，大多數國家現在採取的措施算是比較適中，一定程度上是可以理解的，「如果從比較平衡的外交政策來看，其實中國沒有必要採取反制」。

朱鋒則認為，未來中國是否會擴大反制範圍，主要取決於其他國家的疫情狀況和對中國遊客入境限制的嚴厲程度。

本文獲聯合早報授權轉載。

