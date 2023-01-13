貓王之女麗莎瑪莉逝世　一生大起大落　從繼承1億美元遺產至負債

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）之女、歌手麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）1月12日因心臟驟停不幸逝世，終年54歲。麗莎瑪莉一生經歷大起大落，她曾繼承父親價值達1億美元（約7.8億港元）的遺產，但之後因投資失利等原因，幾近耗盡資產，更反過來欠債。在過去多年間，她也曾講述自己的吸毒問題、5次出入療養所等。



外媒：離世前兩日已見異狀

麗莎瑪莉最後一次公開露面，是在母親陪同下出席1月10日晚的金球獎頒獎禮，以支持電影《貓王》（Elvis）。在麗莎瑪莉離世後，外媒找來她在頒獎禮幕後的受訪影片，指當時已見異狀，在訪問期間，她顯得一度需要抓住身邊男士手臂以站穩，並向該名男士說「我要抓住你的手臂」，她的講話也被指語速較慢。

麗莎瑪莉是「貓王」皮禮士利的獨生女，早在9歲時經歷喪父，後來她曾憶述當時看到父親臉朝下地倒在地氈上，她哭起來並喊道「我爸爸死了」。

繼承價值1億美元遺產

皮禮士利當時留下約值5百萬美元（3,900萬港元）的遺產，包括故居雅園（Graceland），《每日郵報》指，皮禮士利遺孀普麗西拉（Priscilla Presley）之後把雅園變為旅遊景點，成功地大大提升資產價值，至麗莎瑪莉25歲繼承父親遺產時，資產已升值到1億美元（約7.8億港元）。

麗莎瑪莉曾經歷4段婚姻，最後均離婚收場，當中有兩段婚姻尤其矚目，包括與第2任丈夫、流行天王米高積遜（Michael Jackson）維持了兩年的婚姻，還有與第3任丈夫、金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）僅持續了4個月就鬧離婚的夫妻關係。報道指，麗莎瑪莉沒有因這兩段婚姻而獲得財政利益。

這位名人後代雖繼承了父親大筆遺產，但並未令她一生富有，她2003年開展音樂事業後，委任西格爾（Barry Siegel）負責管理她的資產，最終兩人鬧翻，麗莎瑪莉2018年入稟控告西格爾管理不善，西格爾則反過來指控她揮霍無度。

從富有到欠債

麗莎瑪莉曾表示，她曾投資音樂節目《美國偶像》（American Idol）背後的公司，該企業最後破產，她損失數以百萬美元計的金錢。

英媒指，西格爾2005年時替麗莎瑪莉賣掉了她在皮禮士利企業（Elvis Presley Enterprises）中的85%股份，此令她失去對父親姓名和肖像權的控制。

麗莎瑪莉又曾指控稱，西格爾作出不當的商業決定，令她留下約50萬美元的信用卡債務。

至2016年麗莎瑪莉與第四任丈夫洛克伍德（Michael Lockwood）打離婚官司時，她向法庭指自己欠下1,600萬美元（約1.2億港元）債務，包括欠下逾千萬美元稅款。洛克伍德則主張她並非如此窮。

貓王之女逝世：麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）與兒子Benjamin（IG@lisampresley）

毒品問題與喪子之痛

麗莎瑪莉過去也曾講述自己經歷的多個問題，包括曾染上可卡因毒癮，她試過5次出入療養所。

她也經歷過喪子之痛，兒子Benjamin在2020年自殺，年僅27歲，令麗莎瑪莉大受打擊。Benjamin為她與首任丈夫基奧（Danny Keough）的兒子。

麗莎瑪莉一生起起伏伏，英媒指，麗莎瑪莉生前捲入的一些法律戰至今仍未結束，包括有關她財務問題的官司，還有與前夫的訴訟。