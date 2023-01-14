誰主索列達爾俄烏陷羅生門　鹽礦鎮重要性被過度高看？｜新聞教室

俄烏戰爭開打近11個月，雙方再就個別戰事結果作出截然不同的宣稱。俄羅斯大肆宣揚拿下烏東城鎮索列達爾（Soledar），烏克蘭否認此地失守。有分析稱，控制索列達爾的象徵、政治意義高於戰略價值，但也是俄軍西進的一個路點。為何這個小小城鎮近日常常躍登新聞頭條？



俄羅斯國防部1月13日宣布已完全攻佔索列達爾，並指可藉此切斷烏軍補給路線，有利封鎖並包圍餘下部隊。烏克蘭未有承認索列達爾失守，指戰鬥仍然繼續。

自2022年5月成為俄軍炮轟目標的索列達爾，位於巴赫穆特西北面約6公里，毗鄰巴赫穆特通往北面的主要公路。俄軍連月來在頓巴斯（Donbass）中部的巴赫穆特（Bakhmut）同烏軍激戰連場，希望奪取這個後勤重鎮。

俄軍倘成功控制索列達爾，即有機會切斷巴赫穆特通往謝韋爾斯克（Siversk）的道路，以及與斯拉維揚斯克（Sloviansk）的道路。此舉將令烏軍陷入困境，並為俄軍包抄巴赫穆特及謝韋爾斯克的烏軍鋪路。

烏克蘭東部城鎮索列達爾（Soledar）2023年1月10日衛星圖片。（Reuters）

索列達爾被包抄並不意味必會落入俄軍手中。巴赫穆特以西通往克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的要道仍受烏克蘭控制，且附近佈滿山脈，有利防守，俄軍缺乏支援之下，或難以推進。

東歐問題研究中心（Centre for Eastern Studies）1月11日根據消息稱，俄軍是佔據索列達爾一大部份地方，但未全面控制當地。

中心在分析文章中推測，若俄軍成功取得索列達爾，且無法取得更大進展，將把戰力轉移至巴赫穆特南、北部。由於當地未有大規模部署打擊部隊，預計俄軍亦只會如常作戰。

索列達爾（Soledar）位置：

「迷城」戰略價值可議

索列達爾地底蘊藏大量鹽礦，鄰近一帶產鹽佔烏克蘭全國90%，純度更相當高。但鹽礦自戰事開打以來經已停產，當地在戰火中淪為廢墟。但對俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）來說，意義非凡。

他1月7日在Telegram上發文稱提及索列達爾及巴赫穆特的地下城市，指兩地礦場系統是錦上添花之物。他指兩地的隧道可容納大批士兵，甚至供坦克、戰車移動。他又補充稱，烏克蘭自上個世紀起已在那些隧道儲存武器，它們可能仍在那裏，俄軍可取用。

澳洲廣播公司（ABC）14日稱俄軍的如意算盤或不易打得響，所有前線烏軍到俄羅斯的軍事博客都知，那些藏有軍火的洞穴的存在，是有極大爭議，此外那些隧道的戰略價值有限。

ABC引述曾擔任新西蘭駐俄羅斯大使的希爾（Ian Hill）稱，隧道出口位置烏克蘭清楚，俄軍倘企圖將軍車藏在隧道，反而容易淪為攻擊目標。希爾現時在新西蘭梅西大學（Massey University）國防與安全研究中心任教。