尼泊爾72死空難｜死亡直播拍下墜機前一刻　乘客慘叫後陷入火海

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號YT691的內陸機，1月15日從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往西部博拉克（Pokhara）期間，在塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜毀，機上72人全部罹難。

網上流傳一段影片顯示，其中一名乘客事發前正在直播，期間畫面突然劇烈搖晃，乘客慘叫，然後陷入一片火海。



根據印度傳媒報道，這段死亡直播影片長約1分40秒，拍片者相信是印度公民、35歲的Sonu Jaiswal，其家人已證實他已罹難。

印度傳媒指，拍片者是35歲的Sonu Jaiswal。（互聯網）

從影片可見，Sonu Jaiswal相信希望拍下飛機降落的時刻。他先拍攝的自己的容貌，然後將鏡頭移到窗邊攝錄地面的景色，再拍下機艙內的環境和其他乘客的狀況。當時飛機漸漸向左側傾斜，他仍神態自若。

忽然，影片的畫面猛烈搖晃，並傳來疑似雜亂的碰撞聲和其他乘客的尖叫聲。數秒後，鏡頭陷入一片火海，傳來一陣刺耳的氣流聲音，最後相信跌入了地面的草叢，影片在閃爍的火光中完結。

拍攝者事發前拍攝窗外景色，機身漸向左傾。（互聯網）

影片傳出吵雜聲後陷入火海，然後跌入懷疑叢林中。（互聯網）

從另一段地面民眾聲稱拍攝到墜機的影片可見，飛機慢慢接近地期間，突然向左急速傾斜，隨即聽到巨響。該飛機機翼的顏色，與相信是Sonu Jaiswal機上拍攝到的機翼十分相似。

地面的影片可見，飛機事發前急速向左傾。（互聯網）

這次事故相信是尼泊爾近30年來最嚴重的空難。根據尼泊爾民航局發布的聲明，失事航班上搭載的乘客包括15名外國人，其中5名是印度人、4名是俄羅斯人、2名是韓國人，其餘4人分別來自澳大利亞、愛爾蘭、阿根廷和法國。

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