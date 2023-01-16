秦剛晤阿盟秘書長蓋特

中國外交部長秦剛1月15日在埃及首都開羅（Cairo）與阿盟（阿拉伯國家聯盟，League of Arab States，LAS）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）會談。



根據新華社，雙方就共同關心的問題交換意見。蓋特表示：「我們歡迎更多中國公民來埃及和阿拉伯國家旅遊、開展經貿合作」。

秦剛表示，首屆中阿峰會2022年12月成功舉辦，取得豐碩成果，雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，為新時代中阿關係發展指路定向，具有里程碑意義，中方願同阿方一道，秉持中阿友好精神，落實好峰會成果，加快推進八大共同行動，更好造福中阿雙方人民，雙方要加強中阿合作論壇機制建設，助力合作提質升級。

秦剛又說，中阿都是發展中國家，有着廣泛共同利益，中方讚賞阿方堅持一個中國原則，支持中方的正當主張，我們同樣堅定支持阿拉伯國家團結協作解決地區安全問題，支持阿拉伯人民獨立自主探索自身發展道路，支持阿盟為推動中東地區和平穩定發揮更大作用，願同阿盟加強團結合作，共同維護發展中國家的正當權益，捍衛國際公平正義。

蓋特則稱，首屆中阿峰會取得圓滿成功，中國國家主席習近平的精彩講話在阿拉伯國家反響熱烈。

他說：「我們讚賞中方有力高效將峰會共識付諸行動，願加強溝通對接，逐一落實八大共同行動」。

蓋特還稱，阿中在加強文明交流互鑒、反對外部干涉、維護公平正義等諸多領域有着共同語言，感謝中方長期以來在國際上主持公道，支持阿拉伯國家發展和阿盟團結，並為阿方成功抗疫提供寶貴幫助，期待進一步加深阿中各領域合作，促進地區和平穩定發展。